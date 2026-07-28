Ademir é intimado: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta terça, 28
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 61 – terça-feira, 28
Otoniel pensa em Francesca. Pedro conta a Adriana sobre o processo contra Ademir, sem saber que a fisioterapeuta arquitetou tudo com Suely. Rafael elogia Ingrid pela festa de comemoração da presidência. Pilar nota que roubaram seu anel e culpa os funcionários. Bruna afirma a Tiago que o rapaz tem que vê-la apenas como amiga. Ademir recebe uma intimação para depor. Carmita manda avaliar o anel que roubou de Pilar. Pilar observa Elisa na rua e manda Iuri obrigá-la a entrar em seu carro.