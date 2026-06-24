Ademir é intimado: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta quarta, 24
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 33 – quarta-feira, 24
Adriana agradece a defesa de Nancy. Nancy conta a Adriana o motivo pelo qual foi presa. André diz ao tio que voltou ao Brasil para trabalhar com ele. Pedro conta a Elisa que Ademir subornou Tom. Otoniel conversa com Francesca sobre a situação de Adriana. Otoniel convida Francesca para almoçar com sua família. Ademir recebe uma intimação para explicar os depósitos feitos na conta de Tom, e se nega a dar explicações a Pedro. Dora procura Tiago para ceder uma peça da joalheria como prêmio do concurso que pensa em promover na sua escola de dança. Silvana diz a Tiago que consultou um advogado que garantiu que ele não precisa fazer o exame de DNA. Pilar pensa em atentar contra a vida de Adriana.