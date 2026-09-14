Ademir é condenado: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta segunda-feira, 14/09
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 102 – segunda-feira, 14
Ademir confirma ao Juiz que exercerá sua própria defesa no julgamento. Lyris tenta acalmar Ulisses, que está nervoso com o sumiço do dinheiro de sua conta. Edvaldo pede desculpas a Diná, que percebe a ansiedade do mordomo em saber como a governanta conheceu Arthur. Pilar se sente obrigada a aceitar Brigitte de volta em sua casa. Ademir é condenado e agride Pedro. Adriana comemora a prisão de Ademir, mas sofre pela situação de Pedro. Francesca avisa a Otoniel que Heitor está vivo. Adriana visita Ademir e afirma que é a responsável pela prisão do advogado.