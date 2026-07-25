Ademir é ameaçado: confira resumo de Quem Ama Cuida neste sábado, 25
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 59 – sábado, 25
Tiago adormece no sofá da casa de Bruna e Pedro. Carmita se desespera ao constatar que levou um golpe de Edson. Ademir recebe um e-mail anônimo ameaçador, e Dora se preocupa. Suely conta a Adriana que mandou um e-mail anônimo para Ademir, avisando que a vida do advogado se tornará um inferno. Silvana resgata Tiago na casa de Bruna. Otoniel lamenta que o encontro com Elza não tenha dado certo. Rosa pressente que Elenice está sofrendo com o marido, mas a filha nega. Bruna nota que Carmita está com problemas. Carmita observa o anel de Pilar. A identidade de Francesca é revelada.