Ademir descobre que Susana esteve à procura dos documentos: confira resumo de Quem Ama Cuida neste sábado, 28/11
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 166 no ar dia 28, sábado
O delegado decide encaminhar o castiçal para exame pericial. Silvana diz a Tiago que Belmiro sempre soube que não era pai do jovem. Mau Mau deixa claro a Fernando que gosta de Felipe. Ademir descobre que Susana esteve à procura dos documentos que incriminam André. Elisa alerta Elenice para tomar cuidado com Tom. Susana conta a André que Ademir está chantageando Dora. Adriana depõe na reabertura do processo da morte de Arthur. Otoniel sente o golpe ao ver Elisa de malas prontas para se mudar para a casa de Adriana. André diz a Dora que os dois encontrarão uma saída para a chantagem de Ademir. Adriana provoca Pilar, e pergunta se ela está pronta para se tornar suspeita da morte de Arthur.