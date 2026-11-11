Ademir afirma que colocará André na cadeia: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta quarta-feira, 11/11
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 151 no ar dia 11, quarta-feira
Elenice diz a Pedro e Adriana que sente vergonha de ter amado Tom. Diná pretende mandar Fernando de volta para o interior, caso o neto não se afaste de Mau Mau. André comunica a Pedro e Cléber que o Juiz pedirá o bloqueio dos bens de Arthur. Diná passa mal ao encontrar com uma conhecida. Luan entrega a Ademir os casos em que André trabalhou enquanto esteve no escritório do tio. Dora se decepciona ao saber que Fábia está com Ademir. Dafne cogita chamar a polícia ao ver Tom pressionando Elenice. Ademir afirma que colocará André na cadeia, se Dora não se afastar de seu sobrinho.