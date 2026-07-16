Adaptação de ‘Filhos de Sangue e Osso’ ganha primeiras imagens com Viola Davis e mais

A adaptação cinematográfica do romance Filhos de Sangue e Osso, best-seller escrito pela americana Tomi Adeyemi, divulgou suas primeiras imagens nesta quinta-feira, 16, estreladas por grandes atores como Viola Davis, Regina King, Idris Elba, Chiwetel Ejiofor, Cynthia Erivo e Amandla Stenberg.

1/11 Amandla Stenberg, Regina King e Chiwetel Ejiofor em 'Filhos de Sangue e Osso' (Paramount Pictures/Divulgação) 2/11 Thuso Mbedu como Zelie em momento dançante de 'Filhos de Sangue e Osso' (Paramount Pictures/Divulgação) 3/11 Thuso Mbedu e Damson Idris em 'Filhos de Sangue e Osso' (Paramount Pictures/Divulgação) 4/11 Viola Davis em 'Filhos de Sangue e Osso' (Paramount Pictures/Divulgação) 5/11 Damson Idris e Cynthia Erivo em 'Filhos de Sangue e Osso' (Paramount Pictures/Divulgação) 6/11 Lashana Lynch em 'Filhos de Sangue e Osso' (Paramount Pictures/Divulgação) 7/11 Idris Elba em 'Filhos de Sangue e Osso' (Paramount Pictures/Divulgação) 8/11 Amandla Stenberg, Thuso Mbedu e Tosin Cole em 'Filhos de Sangue e Osso' (Paramount Pictures/Divulgação) 9/11 Thuso Mbedu em 'Filhos de Sangue e Osso' (Paramount Pictures/Divulgação) 10/11 Tosin Cole em 'Filhos de Sangue e Osso' (Paramount Pictures/Divulgação) 11/11 Amandla Stenberg em 'Filhos de Sangue e Osso' (Paramount Pictures/Divulgação)

Na produção, a sul-africana Thuso Mbedu interpreta Zelie, que parte em uma aventura épica a fim de restaurar a magia que foi roubada do povo da terra fantástica de Orïsha pela classe dominante. Para tal, ela recorre à ajuda do irmão mais velho, Tzain (Tosin Cole) e dos príncipes Inan (Damson Idris) e Amari (Amandla Stenberg).

O romance de Adeyemi mistura inspirações nas sagas Harry Potter e Uma Chama Entre as Cinzas a elementos da mitologia do oeste africano. Publicado em 2018, ele se tornou um fenômeno mundial e venceu o prêmio Hugo em 2019, de modo que uma adaptação cinematográfica imediatamente começou a ser desenvolvida. O projeto passou pela Fox e Lucas Film até ser adquirido pela Paramount, que aceitou colocar a escritora na posição de roteirista.

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Apesar disso, Adeyemi não ficou contente com o filme dirigido por Gina Prince-Bythewood, de A Mulher Rei (2022). Em uma postagem bombástica feita via TikTok, ela prometeu se abster da divulgação do filme: “Não vi o filme e não verei. Tem sido doloroso esconder isso de vocês. E sinto muito se vocês pensaram que eu não me importava. Eu sempre vou me importar conosco”, escreveu aos fãs. Sem mais justificativas, ela também revelou uma mensagem afiada enviada à atriz Amandla Stenberg, que logo foi bloqueada pela autora: “Nunca mais use meu nome em uma entrevista ou vídeo. Não me mande mensagens. Não me ligue”.

Filhos de Sangue e Osso tem estreia prevista para janeiro de 2027.

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