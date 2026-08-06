Adam Sandler dá as caras em primeira imagem de ‘Gente Grande 3’

A Netflix divulgou a primeira imagem da comédia Gente Grande 3 nesta quinta-feira, 6. O registro mostra o protagonista da franquia, Adam Sandler, em uma grande mesa redonda, na qual estão sentados os colegas de elenco Kevin James, Chris Rock, David Spade, Rob Schneider, Maya Rudolph, Deon Cole, Maria Bello, Salma Hayek, Jackie Sandler e Bailee Madison.

A sinopse oficial é curta e misteriosa: “Agora que seus filhos estão crescidos, a trupe está finalmente livre para embarcar em sua maior aventura”. As filmagens acabam de começar em Nova Jersey e a produção ainda não tem data de estreia.

Para além dos atores já citados, o elenco conta com outras duas adições à franquia: Julie Bowen — mais conhecida como Claire Dunphy na sitcom Modern Family — e Deon Cole, de Black-Ish.

O roteiro foi escrito por Sandler junto a Tim Herlihy, mesma dupla por trás de Gente Grande 2, Um Maluco no Golfe 2 e Hubie Halloween. Já a direção é de Kyle Newacheck.

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