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Cultura

Adam Sandler dá as caras em primeira imagem de ‘Gente Grande 3’

Sequência da saga cômica chega à Netflix em breve, após hiato de mais de uma década

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 ago 2026, 18h44 | Atualizado em 7 ago 2026, 09h45
Um grupo diverso de pessoas sorrindo e interagindo em uma mesa de jantar luxuosa, com arranjos florais vermelhos, taças e pratos brancos com borda dourada. Adam Sandler, de moletom amarelo, faz um sinal de paz. Salma Hayek, de vestido roxo, olha para a câmera. Ao fundo, equipamentos de filmagem sugerem um set de gravação
Adam Sandler e o elenco de 'Gente Grande 3' (Netflix/Divulgação)
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Adam Sandler dá as caras em primeira imagem de ‘Gente Grande 3’ Priorizar nos meus resultados Google

A Netflix divulgou a primeira imagem da comédia Gente Grande 3 nesta quinta-feira, 6. O registro mostra o protagonista da franquia, Adam Sandler, em uma grande mesa redonda, na qual estão sentados os colegas de elenco Kevin James, Chris Rock, David Spade, Rob Schneider, Maya Rudolph, Deon Cole, Maria Bello, Salma Hayek, Jackie Sandler e Bailee Madison.

A sinopse oficial é curta e misteriosa: “Agora que seus filhos estão crescidos, a trupe está finalmente livre para embarcar em sua maior aventura”. As filmagens acabam de começar em Nova Jersey e a produção ainda não tem data de estreia.

Para além dos atores já citados, o elenco conta com outras duas adições à franquia: Julie Bowen — mais conhecida como Claire Dunphy na sitcom Modern Family — e Deon Cole, de Black-Ish.

O roteiro foi escrito por Sandler junto a Tim Herlihy, mesma dupla por trás de Gente Grande 2Um Maluco no Golfe 2 Hubie Halloween. Já a direção é de Kyle Newacheck.

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