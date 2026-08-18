Adalgisa provoca Mirinho: confira resumo de A Nobreza do Amor nesta terça, 18
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 124 – terça-feira, 18
Jendal aprova o novo visual recatado de Kênia, e elogia Binta. Omar percebe o interesse de Onildo por Niara. Tonho ajuda Nilo e sua família, e Alika se emociona com a atitude do amado. Adalgisa parte após desenhar o vestido de Virgínia, e a vê conversando com Sebastião. Sebastião diz a Virgínia que Niara e Alika estão prestes a partir para a Turquia. Bartô se anima com a chegada de romeiros a Barro Preto, em busca do milagre de Veneranda. Viriato espanta os romeiros. Adalgisa provoca Mirinho, e Virgínia humilha a modista.