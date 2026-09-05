Acusado de homofobia por João Victor Gonçalves, sugere racismo e cita Bolsonaro

Acusado de homofobia pelo ator João Victor Gonçalves, intérprete de Mau Mau em Quem Ama Cuida, o streamer GH Rell RJ se pronunciou neste sábado, 5, sobre o episódio que aconteceu na entrada do Rock in Rio. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o influenciador negou ter sido homofóbico, reconheceu que errou ao gravar o artista durante a abordagem, mas afirmou que não pretende mudar sua opinião. GH ainda questionou a declaração do ator de que temeu pela própria segurança e levantou uma acusação de racismo.

“Pega a visão, João. Máximo respeito, não tenho preconceito nenhum com você”, afirmou GH no início do vídeo. O streamer disse que sua reação à roupa aconteceu por considerar o look incomum para a realidade da comunidade onde vive. “A minha opinião, mano, vai continuar sendo a mesma. Não gostei da sua calça. Aonde moro, mano, é dentro de uma comunidade. É muito difícil a gente ver um estilo desse. Então, quando eu vi, fiquei perplexo, fiquei abismado, ri mesmo. E essa vai continuar sendo minha opinião”, declarou.

Após a repercussão, João Victor classificou a situação como um ataque homofóbico e relatou ter se sentido acuado durante a abordagem. Érika Hilton também acionou o Ministério Público contra os envolvidos e a plataforma, além de cobrar melhorias na segurança no entorno do festival.

A partir disso, o streamer associou a investigação ao Partido dos Trabalhadores (PT) e aproveitou o momento para defender o ex-presidente Jair Bolsonaro. “Por isso eu amo o Bolsonaro mesmo. Para você ver como o PT é sujo, Bolsonaro está preso injustamente! Me diz um crime aí que o Bolsonaro cometeu”, afirmou GH.

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