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Cultura

‘Acusado de extorsão’: A nova polêmica envolvendo Rodrigo Bocardi, agora no SBT

À frente do SBT Cidades, jornalista foi alvo de denúncia de ex-secretário de Tecnologia e Comunicação de Embu das Artes

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 18h18 | Atualizado em 10 set 2026, 19h27
Apresentador de TV, homem branco de cabelo castanho e óculos, vestindo terno cinza claro e camisa branca, gesticula com a mão direita em um estúdio azul com elementos gráficos de cidade ao fundo. No canto superior direito, a hashtag #SBTCidades aparece em branco
Rodrigo Bocardi no SBT Cidades  (Reprodução/SBT)
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Rodrigo Bocardi voltou ao centro de uma controvérsia pouco mais de um mês depois de assumir o comando do SBT Cidades. O âncora foi acusado por Jones Donizette, ex-secretário de Tecnologia e Comunicação de Embu das Artes, no interior de São Paulo, de pressionar prefeituras para evitar críticas durante seus programas. Segundo a denúncia, administrações que aceitassem uma parceria comercial receberiam tratamento favorável. Procurado por VEJA, o SBT disse que “tomou conhecimento da denúncia pelas redes sociais e acompanha o caso para avaliar eventuais medidas.”. A emissora, porém, tirou Bocardi da apresentação do telejornal nesta quinta-feira, 10. A reportagem também tentou contato com o jornalista, que disse que ia se pronunciar em uma live em seu Instagram. “Não saí do SBT”, declarou ele na transmissão. O espaço segue aberto para atualizações. 

A acusação veio a público em 2 de setembro, quando Donizette publicou em seu perfil no Instagram uma mensagem que classificou como uma “denúncia bomba”. O ex-secretário afirmou ter em mãos gravações que, segundo ele, sustentariam acusações contra um jornalista. Em um vídeo, dirigiu uma série de críticas ao profissional, acusando-o de pressionar prefeitos e lideranças políticas.

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A reportagem que identificou Bocardi como o jornalista citado foi publicada inicialmente pelo colunista Flávio Ricco. 

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O caso ganhou peso adicional porque Bocardi já havia enfrentado uma situação semelhante na Globo. Em fevereiro de 2025, ele foi demitido pela emissora líder de audiência por descumprir normas éticas do jornalismo da empresa. 

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Recentemente, o SBT também interrompeu a parceria com a BocaTV, empresa de multimídia ligada ao jornalista que prestava serviços ao SBT Cidades, conforme nota divulgada pela empresa. “Um mês após a estreia de Rodrigo Bocardi no comando do SBT Cidades, ao lado de Erica Reis, a direção do SBT e o apresentador repactuaram, conforme previsto inicialmente, os termos da parceria com a BocaTV, empresa multimídia pertencente a Bocardi. Em comum acordo, SBT e Rodrigo Bocardi concluíram que os projetos seguirão de forma independente. A partir de terça-feira, 8, a reconhecida marca BocaTV deixa de ter vínculo com o SBT e seguirá atuando em suas plataformas digitais. As questões contratuais envolvendo a empresa de Bocardi não interferem na bem-sucedida parceria entre o apresentador e a emissora. Rodrigo Bocardi segue como talento contratado do SBT para a apresentação do telejornal e para futuros projetos.”, dizia o comunicado divulgado em 8 de setembro.

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Ao Notícias da TV, o apresentador classificou a acusação como “bandidagem” e disse que há, de fato, um modelo comercial envolvendo a BocaTV e diferentes prefeituras. Segundo ele, a chamada “Prefeitura Parceira” consiste na veiculação de publicidade institucional contratada pelas administrações públicas. Bocardi afirma que denúncias encaminhadas por moradores são submetidas às prefeituras, que têm um prazo para apresentar sua versão. Caso não haja resposta, o programa informa que aguarda o posicionamento oficial.

O jornalista também argumentou que as verbas de comunicação das prefeituras são destinadas a diferentes veículos por meio de contratos e agências de publicidade, dentro de estratégias definidas por cada administração. Na versão apresentada por Bocardi, a adesão à parceria não impediria a publicação de problemas denunciados pela população. A diferença estaria na possibilidade de o conteúdo ser acompanhado imediatamente pela resposta da prefeitura. A denúncia de Donizette, entretanto, coloca em questão justamente a existência de eventual pressão vinculada a esse modelo comercial — ponto que permanece sob análise do SBT.

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