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Cultura

Acusação de homofobia feita por ator da Globo no Rock in Rio vira caso de polícia

Episódio aconteceu na sexta-feira, 4, no entorno da Cidade do Rock

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 set 2026, 12h23 | Atualizado em 7 set 2026, 13h13
Dois jovens, um homem branco de cabelo escuro e camiseta branca sorrindo, e um homem negro de cabelo curto e camiseta amarela com gola verde, olhando para frente
Ator João Victor Gonçalves e GH Rell RJ (Instagram/Reprodução)
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Acusação de homofobia feita por ator da Globo no Rock in Rio vira caso de polícia Priorizar nos meus resultados Google

A Polícia Civil do Rio identificou e intimou o streamer acusado pelo ator João Victor Gonçalves, 24 anos, de homofobia durante o Rock in Rio. Conhecido como GH Rell RJ, Jean Almeida Hilário, 19, deverá prestar depoimento à Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi). O intérprete de Mau Mau na novela Quem Ama Cuida, também será ouvido pelas autoridades.

O episódio aconteceu na noite de sexta-feira, 4, no entorno da Cidade do Rock, quando João Victor foi abordado por GH e outros três homens enquanto caminhava em direção ao festival. A interação foi transmitida ao vivo e mostrou comentários sobre a aparência e a roupa do ator. “O que é isso? Cara horroroso, meteu um tomate”, disse um deles, entre risos, em referência à calça vermelha usada pelo artista. O trecho rapidamente repercutiu nas redes sociais, e João afirmou ter se sentido acuado e intimidado.

Após a repercussão, o streamer pediu desculpas, mas negou ter cometido homofobia. Segundo ele, as abordagens fazem parte de seu conteúdo de “entretenimento”. Jean também acusou o ator de racismo depois de João relatar que teve medo de ser roubado. A defesa do artista rebateu a acusação. “Não há nexo entre o receio manifestado e qualquer elemento de cunho racial”, informou, em nota.

A defesa de Jean, por sua vez, negou a ocorrência de homofobia e reiterou o pedido de desculpas. Segundo o comunicado, os comentários foram direcionados exclusivamente à roupa do ator e não fizeram referência à sua orientação sexual.

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A polícia deverá analisar as manifestações dos envolvidos para apurar se houve crime. O caso também mobilizou o público a favor de João Victor, que voltou ao Rock in Rio no domingo, 6, e recebeu abraços e mensagens de solidariedade de colegas.

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Homofobia
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