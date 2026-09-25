Acusação de estupro contra Jay-Z ganha novo capítulo

A mulher que acusou Jay-Z de estupro em 2024 retirou integralmente as acusações contra o rapper e afirmou, em uma declaração apresentada à Justiça dos Estados Unidos, que nunca o conheceu ou sequer falou com ele. O documento de 12 páginas foi apresentado na quinta-feira, 24, em um tribunal federal de Manhattan. “Shawn ‘Jay-Z’ Carter nunca me estuprou. Eu nunca conheci nem falei com o Sr. Carter. O Sr. Carter jamais se envolveu em qualquer conduta inadequada comigo, seja qual for”, escreveu a mulher. As informações são da Rolling Stone.

Identificada judicialmente como Jane Doe (pseudônimo genérico usado para se referir a uma mulher cuja identidade é desconhecida ou precisa ser preservada), a mulher havia afirmado que Jay-Z e Sean “Diddy” Combs a teriam violentado quando ela tinha 13 anos, após uma festa relacionada ao MTV Video Music Awards de 2000. A acusação veio a público em dezembro de 2024, quando o nome de Jay-Z foi incluído em uma ação que já envolvia Diddy. O rapper negou as acusações desde o início.

Na nova declaração, Jane Doe afirmou que não houve qualquer conduta inadequada por parte de Jay-Z e reconheceu que as acusações feitas contra ele eram falsas. Ela também disse compreender que as alegações provocaram danos ao rapper e pediu desculpas a ele e à família. O novo advogado da mulher, James Blair Newman Jr., afirmou que sua cliente mantém a alegação de que foi vítima de uma agressão sexual, mas que identificou Jay-Z de maneira equivocada. Segundo ele, as acusações contra o rapper eram falsas e ela decidiu se retratar. A mulher também declarou que não recebeu dinheiro nem foi prometida qualquer compensação financeira para fazer a retratação.

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