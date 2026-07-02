Acidente gravíssimo motivou o afastamento de Henrique Fogaça do Masterchef

Parte da banca de jurados do Masterchef, Henrique Fogaça se ausentou do programa no episódio que foi ao ar nesta quarta-feira, 30, levantando especulações sobre o motivo do afastamento temporário do reality da Band. Nas redes sociais, o chef explicou que precisou se ausentar das gravações depois de se ferir gravemente em um acidente no início de maio.

No relato no Instagram, o apresentador conta que estava voltando de uma gravação do reality culinário quando se acidentou na Rodovia Castelo Branco. “Eu peguei óleo na pista, estava a 120 por hora, caí e não morri por Deus, porque meu santo é muito forte”, escreveu. “Quebrei três costelas, bati a bacia, quase trinquei, f*di a perna e o tornozelo, ralei meu joelho, minhas pernas e a mão, foi brutal”, detalhou ele sobre os ferimentos.

Já recuperado, o apresentador do programa ainda compartilhou fotos das lesões e disse que resolveu expor a situação para acabar com especulações sobre sua ausência na atração culinária, atestando que não deixou o reality e nem faltou às gravações por folga. “Eu não ia expor isso, mas eu sempre trabalhei muito, inclusive eu poderia ficado, sei lá, trinta, quarenta dias afastado com o acidente que eu tive”, atestou no vídeo, se defendendo das críticas.