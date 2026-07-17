Acidente grave faz protagonista de ‘God of War’ ser substituído de última hora

Aguardada por inúmeros fãs do videogame God of War, a adaptação em série do Prime Video terá que substituir seu protagonista. Escalado para interpretar o personam principal da saga, Kratos, o ator Ryan Hurst sofreu uma lesão grave durante as filmagens da produção e precisou ser afastado.

Hurst já havia aparecido na primeira imagem oficial divulgadas pelo streaming no início do ano, mas agora um novo ator será escalado para viver o papel, segundo o portal americano Deadline. Informantes do TMZ revelaram que o ator rompeu o bíceps durante a gravação de uma cena de ação.

O artista passou por uma cirurgia e a produção da série esperava retomar os trabalhos em meados de agosto, mas o cronograma de recuperação impossibilitou seu retorno por demandar muito tempo. Com isso, o Prime e a Sony decidiram escalar um novo ator para viver o personagem principal, que deve ser anunciado em breve.

A série está sendo filmada em Vancouver, no Canadá, e deve recomeçar do zero, uma vez que o ator que interpretará Atreus, filho de Kratos, é o jovem Callum Vinson, de 12 anos, e sua fisionomia já mudou desde o começo da produção. Segundo o Deadline, a ideia é retomar as filmagens em outubro, apesar de quatro episódios já estarem completos. O planejamento envolve a gravação de duas temporadas de uma vez, para evitar erros de continuidade.

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