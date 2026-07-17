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Cultura

Acidente grave faz protagonista de ‘God of War’ ser substituído de última hora

Ator Ryan Hurst interpretaria Kratos, semideus que está no centro da franquia de videogames homônima

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jul 2026, 11h21
Kratos, um homem careca e barbudo com marcas vermelhas no corpo, veste armadura de couro e observa um menino com arco e flecha em uma floresta densa. O menino, com roupas rústicas, mira concentrado.
Ryan Hurst e Callum Vinson em cena da série 'God of War' (Prime Video/Reprodução)
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Aguardada por inúmeros fãs do videogame God of War, a adaptação em série do Prime Video terá que substituir seu protagonista. Escalado para interpretar o personam principal da saga, Kratos, o ator Ryan Hurst sofreu uma lesão grave durante as filmagens da produção e precisou ser afastado.

Hurst já havia aparecido na primeira imagem oficial divulgadas pelo streaming no início do ano, mas agora um novo ator será escalado para viver o papel, segundo o portal americano Deadline. Informantes do TMZ revelaram que o ator rompeu o bíceps durante a gravação de uma cena de ação.

O artista passou por uma cirurgia e a produção da série esperava retomar os trabalhos em meados de agosto, mas o cronograma de recuperação impossibilitou seu retorno por demandar muito tempo. Com isso, o Prime e a Sony decidiram escalar um novo ator para viver o personagem principal, que deve ser anunciado em breve.

A série está sendo filmada em Vancouver, no Canadá, e deve recomeçar do zero, uma vez que o ator que interpretará Atreus, filho de Kratos, é o jovem Callum Vinson, de 12 anos, e sua fisionomia já mudou desde o começo da produção. Segundo o Deadline, a ideia é retomar as filmagens em outubro, apesar de quatro episódios já estarem completos. O planejamento envolve a gravação de duas temporadas de uma vez, para evitar erros de continuidade.

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