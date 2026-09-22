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Cultura

Acadêmicos lamentam a morte do jornalista e escritor Zuenir Ventura

Velório será realizado nesta quarta-feira, 23, na sede da ABL

Por Giovanna Fraguito 22 set 2026, 15h06
Homem idoso, calvo, com camisa xadrez branca e vermelha, sorri levemente para a câmera, com estantes de livros coloridos ao fundo
Zuenir Ventura (Elza Fiúza/Agência Brasil)
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Acadêmicos lamentam a morte do jornalista e escritor Zuenir Ventura Priorizar nos meus resultados Google

A Academia Brasileira de Letras lamenta a morte do jornalista e escritor Zuenir Ventura, ocorrida na manhã desta terça-feira, 22, em decorrência de uma pneumonia. O velório será realizado nesta quarta-feira, 23, na sede da ABL.

Marcos Lucchesi: “Zuenir, mestre querido amigo. O poeta da cidade partida que procurou todos os fios para costurar o diálogo possível. Não terminou o ano mais longo da história, mas permanece forte e profundo o vínculo da minha saudade. E aquelas músicas do piano que toquei para você: permanecem como pontos luminosos dos nossos afetos”.

Ruy Castro: “Zuenir, muito depois de ter passado da idade, voltou a ser repórter. Embrenhou-se na selva, subiu aos morros e viajou até 1968. De tudo isso, nos trouxe material fundamental sobre o Brasil.

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Arno Wheling: “Que lástima. Perda grande não só para o jornalismo como para a cultura brasileira e a percepção do Brasil. Seus insights sobre 1968 e a “cidade partida” se incorporaram à visão do país”.

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Rosiska Darcy: “Zuenir foi único e irrepetível. Encarnação de um tempo bonito, de sonhos e esperanças. Feliz de quem, como eu, o teve na sua vida inteira”.

Ana Maria Machado: “Um dos meus amigos mais antigos, muito querido, pessoa admirável”.

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Lilia Schwarcz: “Que tristeza tão funda. Muito funda”.

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