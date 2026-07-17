Academia Brasileira de Música homenageia os 90 anos de Jocy de Oliveira

Para destacar a relevância de Jocy de Oliveira como uma das pioneiras da música eletroacústica no Brasil e celebrar seus 90 anos, a Academia Brasileira de Música irá dedicar sua série anual de concertos Brasilianas à compositora.

Realizada em parceria com a IV Maratona de Música Eletroacústica do Laboratório de Música e Tecnologia da UFRJ, a homenagem ocorrerá durante um concerto comemorativo, no dia 29 de julho, na Escola de Música da UFRJ, no Rio de Janeiro.

No programa, quatro obras que evidenciam diferentes aspectos de sua produção voltada à interação entre instrumentos acústicos, voz e meios eletrônicos.

No ano de comemoração de suas nove décadas, Jocy, que é membro da Academia, mantém firme sua produção musical e vem conquistando honrarias: o filme biográfico “Universo Circular – Jocy de Oliveira”, de Dácio Pinheiro, venceu a competição brasileira do 18º In-Edit Brasil – Festival Internacional do Documentário Musical.

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Além disso, sua mais recente obra “Hieródula” foi estreada pelo Coro da Osesp em junho e sua ópera “Medeia e o Direito de Ser Diferente” terá estreia mundial no dia 31 de outubro no Theatro Municipal de São Paulo.

Fundada em 1945 pelo compositor Heitor Villa-Lobos, a Academia é a principal instituição voltada para a preservação e a difusão da música de concerto no Brasil.

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Composta por 40 cadeiras de acadêmicos vitalícios, a ABM foca no resgate da memória musical, na edição de partituras e no incentivo à produção contemporânea.