Academia Brasileira de Cinema define os 15 filmes que podem tentar uma vaga no Oscar 2027

A corrida brasileira por uma vaga no Oscar 2027 começou oficialmente nesta segunda-feira, 24 de agosto, com a divulgação dos 15 longas-metragens habilitados pela Academia Brasileira de Cinema. A lista reúne produções de diferentes gêneros e abordagens, de dramas históricos a histórias familiares, passando por documentários e tramas sobre desigualdade, memória, fama e identidade. Entre os concorrentes estão 100 Dias, de Carlos Saldanha, Malês, dirigido por Antonio Pitanga, além de Feito Pipa, de Allan Deberton, que foi um dos grandes destaques do Festival de Cinema de Gramado, realizado entre os dias 12 e 23 deste mês.

A próxima etapa será conduzida por uma comissão formada por 15 integrantes, sendo 12 escolhidos por votação entre os associados da Academia e três indicados pela diretoria. O grupo se reunirá em 9 de setembro para reduzir a relação inicial a uma pré-lista de seis títulos. O filme que representará oficialmente o Brasil na disputa por uma indicação a Melhor Filme Internacional será anunciado em 16 de setembro. Os nomes dos integrantes da comissão só podem ser revelados depois da escolha, em razão das regras da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood.

A seleção reúne obras com propostas bastante distintas. Em 100 Dias, Carlos Saldanha dramatiza a travessia de Amyr Klink pelo Atlântico Sul, enquanto A Conspiração Condor, de André Sturm, parte das mortes de Juscelino Kubitschek e João Goulart para investigar suspeitas relacionadas à ditadura militar. Já A Fabulosa Máquina do Tempo, de Eliza Capai, acompanha meninas do sertão do Piauí que imaginam um futuro diferente daquele reservado às gerações anteriores.

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Entre os demais candidatos, A Natureza das Coisas Invisíveis, de Rafaela Camelo, acompanha a amizade de duas meninas durante uma temporada em um hospital; Ato Noturno, de Marcio Reolon e Filipe Matzembacher, mergulha na relação clandestina entre um ator e um político; e Cinco Tipos de Medo, de Bruno Bini, cruza as histórias de personagens envolvidos com luto, violência, crime e vingança. Dolores, de Maria Clara Escobar e Marcelo Gomes, concentra-se em três gerações de mulheres que apostam em novas possibilidades de vida.

A lista também inclui Feito Pipa, de Allan Deberton, sobre um menino queer dividido entre a avó que o criou com muita liberdade e um pai marcado pela ausência; Herança de Narcisa, de Clarissa Appelt e Daniel Dias, que combina drama familiar e sobrenatural; Nosso Segredo, de Grace Passô, centrado em uma família negra tentando reorganizar a vida após uma perda; e O Rei da Internet, de Fabrício Bittar, inspirado na trajetória de um hacker que alcançou notoriedade no mundo do crime digital. Completam a relação Quando Vira a Esquina, de Chris Alcazar; Papagaios, de Douglas Soares; e Vicentina Pede Desculpas, de Gabriel Martins.

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A disputa será decidida a partir de filmes que tiveram estreia comercial no Brasil entre 1º de outubro de 2025 e 30 de setembro de 2026, com pelo menos sete dias consecutivos em cartaz em cinemas comerciais com fins lucrativos. A Academia Brasileira de Cinema é responsável pela escolha do representante nacional na categoria de Melhor Filme Internacional. Depois do anúncio de 16 de setembro, o longa brasileiro seguirá para o processo de seleção da Academia de Hollywood. A cerimônia do Oscar 2027 está marcada para 14 de março de 2027.

Os 15 filmes habilitados

100 Dias — Carlos Saldanha A Conspiração Condor — André Sturm A Fabulosa Máquina do Tempo — Eliza Capai A Natureza das Coisas Invisíveis — Rafaela Camelo Ato Noturno — Marcio Reolon e Filipe Matzembacher Cinco Tipos de Medo — Bruno Bini Dolores — Maria Clara Escobar e Marcelo Gomes Feito Pipa — Allan Deberton Herança de Narcisa — Clarissa Appelt e Daniel Dias Nosso Segredo — Grace Passô O Rei da Internet — Fabrício Bittar Quando Vira a Esquina — Chris Alcazar Malês — Antonio Pitanga Papagaios — Douglas Soares Vicentina Pede Desculpas — Gabriel Martins

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Próxima etapa: 9 de setembro de 2026

Anúncio do representante brasileiro: 16 de setembro de 2026

Cerimônia do Oscar 2027: 14 de março de 2027

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