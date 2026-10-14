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Cultura

Academia Brasileira de Cinema declara apoio a Lula e cita importância econômica do audiovisual

Entidade manifesta posição no segundo turno da eleição presidencial e defende políticas públicas para o setor, que reúne mais de 78 000 empregos formais

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 out 2026, 11h27
Lula, de camisa branca, discursa com microfone na mão e braço esquerdo levantado, ao lado da bandeira do Brasil. À esquerda, uma mulher de vermelho olha para ele, e à direita, um homem de óculos e terno azul sorri
O presidente Lula - 05/10/2026 (Ricardo Stuckert/Divulgação)
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A Academia Brasileira de Cinema declarou apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, no segundo turno eleitoral contra Flávio Bolsonaro (PL). Em nota assinada por sua presidente, Renata Almeida Magalhães, a entidade justificou o posicionamento com a defesa da democracia, da liberdade de expressão e da valorização da cultura. O documento também destaca o peso econômico do audiovisual brasileiro e reivindica a continuidade de políticas públicas voltadas ao setor.

No texto, a Academia argumenta que o cinema nacional está diretamente ligado à diversidade cultural do país e à capacidade de representar suas diferentes experiências e realidades. Para a entidade, a manutenção dessa produção depende de iniciativas que garantam condições para a criação, a realização e a preservação de filmes, além de ampliar o acesso do público às obras brasileiras.

A manifestação também enfatiza a dimensão econômica da atividade. Segundo os números citados pela instituição, o setor audiovisual contabilizou, em 2025, mais de 78 000 empregos formais e 4.554 estabelecimentos empregadores. A nota acrescenta que cada real de valor adicionado diretamente pelo segmento pode gerar um impacto adicional estimado entre 1,81 e 1,97 real no conjunto da economia nacional.

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A Academia afirma ainda que seu posicionamento não elimina a autonomia institucional nem o compromisso de cobrar medidas concretas do poder público. Entre as prioridades apontadas estão o fortalecimento do cinema brasileiro, a ampliação da circulação das produções nacionais e o enfrentamento das desigualdades regionais que restringem oportunidades para profissionais e espectadores.

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“Nosso posicionamento expressa a defesa de um projeto de país que reconheça a cultura como direito, o trabalho artístico como atividade essencial e o audiovisual como parte de nossa soberania, de nossa economia e de nossa presença no mundo.”, diz um trecho da nota. A manifestação se insere no debate sobre o papel das políticas culturais e do financiamento público na sustentação da indústria cinematográfica brasileira.

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