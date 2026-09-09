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Cultura

Academia Brasileira anuncia seis filmes finalistas para vaga no Oscar

Títulos lançados dentro do último ano concorrem pelo espaço já ocupado por 'Ainda Estou Aqui' e 'O Agente Secreto'

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 12h33 | Atualizado em 9 set 2026, 12h37
Walter Salles recebeu o primeiro Oscar de filme internacional em nome do Brasil por 'Ainda Estou Aqui'
Walter Salles recebeu o primeiro Oscar de filme internacional em nome do Brasil por 'Ainda Estou Aqui' (Rich Polk/Penske Media/Getty Images)
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A Academia Brasileira de Cinema anunciou nesta quarta-feira, 9, quais os seis longas-metragens pré-selecionados para representar o Brasil no Oscar 2027. São eles:

  • 100 Dias, de Carlos Saldanha
  • A Fabulosa Máquina do Tempo, de Eliza Capai
  • A Natureza das Coisas Invisíveis, de Rafaela Camelo
  • Feito Pipa, de Allan Deberton
  • Nosso Segredo, de Grace Passô
  • Vicentina Pede Desculpas, de Gabriel Martins

Os filmes disputam por uma indicação à categoria de Melhor Filme Internacional, que Ainda Estou Aqui venceu em 2025. A decisão final sobre o representante será tomada em 16 de setembro.

A próxima cerimônia do Oscar ocorre em 14 de março de 2027. Caso um filme brasileiro volte a concorrer ao prêmio, história será feita. A última vez em que três títulos do país chegaram a disputar a estatueta dentro da mesma década ocorreu nos anos 1990, quando O Quatrilho (1995), O Que É Isso, Companheiro? (1997) e Central do Brasil (1998) foram indicados.

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