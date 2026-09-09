Academia Brasileira anuncia seis filmes finalistas para vaga no Oscar

A Academia Brasileira de Cinema anunciou nesta quarta-feira, 9, quais os seis longas-metragens pré-selecionados para representar o Brasil no Oscar 2027. São eles:

100 Dias , de Carlos Saldanha

, de Carlos Saldanha A Fabulosa Máquina do Tempo , de Eliza Capai

, de Eliza Capai A Natureza das Coisas Invisíveis , de Rafaela Camelo

, de Rafaela Camelo Feito Pipa , de Allan Deberton

, de Allan Deberton Nosso Segredo , de Grace Passô

, de Grace Passô Vicentina Pede Desculpas, de Gabriel Martins

Os filmes disputam por uma indicação à categoria de Melhor Filme Internacional, que Ainda Estou Aqui venceu em 2025. A decisão final sobre o representante será tomada em 16 de setembro.

A próxima cerimônia do Oscar ocorre em 14 de março de 2027. Caso um filme brasileiro volte a concorrer ao prêmio, história será feita. A última vez em que três títulos do país chegaram a disputar a estatueta dentro da mesma década ocorreu nos anos 1990, quando O Quatrilho (1995), O Que É Isso, Companheiro? (1997) e Central do Brasil (1998) foram indicados.

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