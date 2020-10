AC/DC divulga música inédita e o título das faixas do novo disco

O AC/DC divulgou nesta quarta-feira, 7, seu novo single inédito, Shot in The Dark (ouça abaixo), e confirmou oficialmente a data de lançamento do novo álbum Power Up, para o dia 13 de novembro. O grupo revelou também o nome de todas as faixas que vão compor o trabalho. O disco é o primeiro lançamento de inéditas desde 2014.

Embora a falta da guitarra de Malcolm Young, que morreu em 2017, aos 64 anos, seja sentida na música, a faixa contém todos os elementos que são as marcas registradas do AC/DC, como os rasgados vocais de Brian Johnson e os solos certeiros de Angus Young. O disco contou ainda com a participação do baterista Phil Rudd e do baixista Cliff Williams, que tinha se afastado do grupo. A produção é de Brendan O’Brien, que dirigiu os dois últimos discos da banda, Black Ice, de 2008, e Rock Or Bust, de 2014.

Uma das mais prolíficas e longevas bandas de hard rock de todos os tempos, o AC/DC passou por maus bocados nos últimos anos. O vocalista Brian Johnson, por exemplo, não participou de parte da turnê de Rock or Bust por causa de problemas auditivos. Ele acabou sendo substituído pelo improvável Axl Rose, vocalista do Guns N Roses. Phil Rudd também não participou daquela turnê por ter se enrolado na Justiça em acusações de porte de drogas e tentativa de homicídio. Na época, ele foi substituído por Chris Slade. Cliff Williams, por sua vez, anunciou em 2017, após a morte de Malcolm, que iria se aposentar.

Confira abaixo o nome de todas as músicas:

Realize

Rejection

Shot In The Dark

Through The Mists Of Time

Kick You When You’re Down

Witch’s Spell

Demon Fire

Wild Reputation

No Man’s Land

Systems Down

Money Shot

Code Red