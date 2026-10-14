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Cultura

Absolvição de acusado provoca desabafo de irmã de João Rebello

Ex-ator mirim foi morto a tiros em outubro de 2024, na Bahia

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 out 2026, 12h31 | Atualizado em 14 out 2026, 12h31
João Rebello participou de novelas e trabalhava como DJ
João Rebello participou de novelas e trabalhava como DJ (//Divulgação)
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A atriz Maria Carol Rebello lamentou a absolvição do homem acusado de envolvimento no assassinato de seu irmão, o ex-ator mirim João Rebello, morto a tiros em outubro de 2024, em Trancoso, distrito de Porto Seguro (BA). Em publicação nas redes sociais, ela relatou o desgaste emocional da família e cobrou respostas sobre as circunstâncias do crime.

“Estamos bem, gente. Obrigada pelas mensagens. Estamos cansadas emocionalmente e a saudade é infinita. Nada vai trazer meu irmão de volta”, escreveu. Maria Carol também afirmou que os familiares sempre buscaram entender o que aconteceu e questionou quem teria ordenado e executado o assassinato. “Tudo o que a gente sempre quis foi entender o que aconteceu e o que levou a esse engano horroroso”, lamentou.

O acusado, Felipe Souza Bruno, conhecido como Zingue, foi absolvido pelo Tribunal do Júri de Porto Seguro na terça-feira, 13. Durante o julgamento, o Ministério Público da Bahia e a defesa pediram a absolvição por falta de provas suficientes para comprovar a participação dele no homicídio. Os assistentes de acusação, por outro lado, defenderam a condenação. A decisão cabe recurso.

João Rebello foi assassinado em 24 de outubro de 2024, aos 45 anos, quando estava dentro de um carro em Trancoso. Segundo as investigações, ele teria sido confundido com outra pessoa. Imagens de câmeras de segurança registraram a ação dos criminosos, mas não permitiram identificar os autores dos disparos. Até o momento, ninguém foi condenado pelo homicídio.

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Conhecido por atuar em novelas da TV Globo, como Vamp (1991), Cambalacho (1986) e Bebê a Bordo (1989), Na vida adulta, João trabalhava como DJ e produtor audiovisual. Ele era sobrinho do diretor Jorge Fernando, morto em 2019.

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