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Cultura

Abertura de museu bilionário de George Lucas reúne ‘lista A’ de Hollywood

Inauguração contou nomes como Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Oprah Winfrey e Harrison Ford

Por Giovanna Fraguito 21 set 2026, 19h47 | Atualizado em 22 set 2026, 10h52
Um grande grupo de homens e uma mulher posam para uma foto em um evento formal. A maioria veste ternos escuros, alguns com chapéus e óculos. Um homem de óculos escuros e chapéu branco agacha-se à frente, sorrindo e acenando. O ambiente tem iluminação baixa e tons avermelhados
Francis Ford Coppola, Robert De Niro, Steven Spielberg e Spike Lee foram alguns dos nomes presentes  (Reprodução/Getty Images)
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George Lucas, 82, criador de Star Wars, abre ao público nesta terça-feira, 22, em Los Angeles, um projeto que levou 17 anos para sair do papel. O Lucas Museum of Narrative Art, criado pelo cineasta ao lado da mulher, Mellody Hobson, 57, custou mais de 1 bilhão de dólares e ocupa um prédio de 300 mil pés quadrados no Exposition Park. São 35 galerias dedicadas à arte narrativa, com um acervo de mais de 40 mil obras que passa por pinturas, quadrinhos, ilustrações, fotografia e cinema.

A abertura foi antecedida, no sábado, 19, por uma festa à altura de Hollywood. Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Al Pacino, Brad Pitt, Oprah Winfrey, Harrison Ford, Kim Kardashian, Steven Spielberg e Katy Perry estiveram entre os convidados. A noite ainda teve apresentação do Black Eyed Peas e um espetáculo de drones sobre o prédio.

Apesar da ligação inevitável com Star Wars, o museu não é dedicado apenas à franquia criada por Lucas. A coleção percorre séculos de narrativas visuais e inclui desde obras de Frida Kahlo, Norman Rockwell e Banksy até histórias em quadrinhos e objetos do cinema.

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