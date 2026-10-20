Abaixo-assinado pede checagem ao vivo da Globo no debate presidencial

Um abaixo-assinado criado nesta segunda-feira, 19, já conta com mais de 280 mil assinaturas exigindo que a Globo adote um esquema de checagens em tempo real para o debate presidencial entre os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), que será exibido pela Globo a partir das 21h20, na sexta-feira, 23.

“Este procedimento garantiria que, ao assistir um debate, o público possa perceber imediatamente se um candidato está deturpando dados ou apresentando informações incorretas”, explica a petição. Diante da polarização pela disputa do segundo turno das eleições de 2026, internautas têm mobilizado ações para pressionar a emissora a implementar um sistema de checagem de fatos ao vivo durante a discussão, que acontece dois dias antes das votações.

Após o debate transmitido pela Rede Bandeirantes no último domingo, 18, milhares de espectadores manifestaram sua insatisfação nas redes sociais com a ocorrência de “momentos de desinformação e propagação de fake news, mesmo na presença de jornalistas experientes”, diz o texto.

Desde então, o termo fact-checking (ou checagem de fatos) entrou em alta, impulsionado principalmente pelas cobranças de eleitores nas redes sociais para que a emissora implemente o processo de apuração das declarações feitas pelos candidatos ao vivo. “Já falei antes mas repito. Debate precisa ter fact checking em tempo real. Os jornalistas precisam ter o poder de desmentir ao vivo. Enquanto não tiver será essa loucura sem sentido”, diz o post de um internauta no X (antigo Twitter), que já soma mais de 150 mil curtidas.

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