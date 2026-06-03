O rapper A$AP Rocky, casado com a cantora Rihanna, comentou pela primeira vez sobre tiroteio que aconteceu em sua casa em Beverly Hills. Em março deste ano, uma mulher identificada como Ivanna Ortiz atirou diversas vezes contra a mansão do casal. Os dois se encontravam em casa no momento do ataque, junto dos 3 filhos pequenos: RZA, de 3 anos, Riot, de 2 e Rocki, de apenas 8 meses.

Em entrevista ao podcast Vibe, Rocky falou pela primeira vez sobre a tentativa de homicídio. “Isso me roubou muita paz e a felicidade de simplesmente poder ser livre”. Não quero que me roubem a paz e a alegria. Foi horrível. Foi doloroso. Foi assustador toda aquela merda, sabe? Alguém tentou me atacar e à minha família”, desabafou o artista. Rihanna contou à polícia em depoimento que, no momento em que se deu conta dos tiros, procurou o marido e os dois permaneceram abaixados até chegarem no local onde as crianças estavam. Ninguém se feriu, e pouco tempo depois a família deixou os Estados Unidos em um jatinho.

Segundo a investigação, Ivanna Ortiz já publicava ameaças contra famosos nas redes sociais, incluindo Rihanna. No tribunal, ela se defendeu dizendo que “não estava tentando cometer um assassinato”. Representada por um defensor público de Los Angeles, Ortiz pode ser condenada à prisão perpétua. “Rihanna ouviu os tiros, mas inicialmente ficou confusa sobre o que havia acontecido. Ela não entendia por que alguém atacaria sua família”, disse A$AP Rocky.

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