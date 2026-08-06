A$AP Rocky aumenta expectativa por novo álbum de Rihanna

A$AP Rocky afirmou que Rihanna está trabalhando em novas músicas após quase uma década do lançamento de Anti. Questionado durante um podcast sobre um possível novo disco da artista, o rapper confirmou que Rihanna está em estúdio. “Ela está em estúdio agora. Ela está preparando algo”.

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O último álbum de estúdio de Rihanna foi Anti, lançado em 2016. Desde então, a cantora não divulgou outro trabalho completo, embora tenha lançado singles, entre eles Lift Me Up, de 2022, produzido para o filme Pantera Negra: Wakanda Para Sempre.

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Durante a entrevista, A$AP Rocky também descartou os rumores de que os dois estariam gravando um álbum conjunto e ainda brincou: “Vou levar bronca por isso”.