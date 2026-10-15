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Cultura

A volta em grande estilo de Marina Ruy Barbosa à Globo após várias negociações

Atriz retoma carreira na emissora em projeto dramatúrgico para 2027

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 11h36
Cantora de cabelos longos e castanhos, em um vestido magenta com fenda lateral e recortes na cintura, canta em um palco escuro. Ao fundo, um telão exibe a frase SUA NOVA NOVELA DAS DEZ em letras brancas pixeladas, sobre uma imagem noturna de uma cidade com prédios iluminados
Marina Ruy Barbosa -  (TV Globo/Divulgação)
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Marina Ruy Barbosa foi anunciada como protagonista de Romance em SP, nova novela das 22h da TV Globo. Escrita por Thelma Guedes, com direção artística de Natália Grimberg, a trama gira em torno de Clarice (Marina Ruy Barbosa), jovem da periferia de São Paulo que se desdobra para se sustentar quando seu caminho se cruza com o do herdeiro de uma das famílias mais poderosas do universo da moda.

Seu último trabalho na emissora foi em Antártida, no Globoplay. Marina é requisitada a vários papéis em novelas, mas estava em negociação para algo ainda maior. Agora, com destaque na faixa das 22h, em projeto que promete ter bastante visibilidade e divulgação, é uma boa hora de retomar às novelas.

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