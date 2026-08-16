A volta de Luís Roberto à Globo após tratamento contra câncer
Narrador ficou de fora da cobertura da Copa do Mundo de 2026
Após um período de quatro meses afastado para cuidar da saúde, Luís Roberto voltou à cobertura esportiva da TV Globo na quinta-feira, 12, na partida entre Cruzeiro e Flamengo pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O retorno ficou marcado pela emoção do narrador, que descreveu o momento como uma espécie de reencontro com a própria vida.
“A sensação de voltar a trabalhar mistura vários sentimentos. E trabalhar na nossa atividade é uma paixão, um sacerdócio. E, especialmente no jornalismo esportivo, você aprende a ter uma paixão por isso tudo”, declarou Luís Roberto, lembrando da última vez que cobriu um jogo no Maracanã, em abril.
(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)
“Voltar a viver tudo isso, ter o contato com as pessoas, sentir essa energia, é muito bom. O estádio de futebol tem uma energia única. Então, estar aqui é demais. É uma sensação de estar voltando à vida mesmo”, comemorou o narrador.
Luís Roberto se afastou das telas após ser diagnosticado com neoplasia cervical, termo médico usado para tumores benignos e malignos localizados na região do pescoço. A descoberta foi feita durante exames de rotina e o tirou da cobertura da Copa do Mundo de 2026 pela TV Globo. Em julho, o narrador explicou que passou por 33 sessões de radioterapia e sete de quimioterapia.