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Cultura

A volta de Luís Roberto à Globo após tratamento contra câncer

Narrador ficou de fora da cobertura da Copa do Mundo de 2026

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 ago 2026, 11h00 | Atualizado em 17 ago 2026, 10h19
Três pessoas sorridentes, vestindo camisas sociais azuis com logotipos, abraçadas em um estádio com arquibancadas ao fundo
Luis Roberto volta à cobertura esportiva da Globo após quatro meses afastado (Globo/Divulgação)
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A volta de Luís Roberto à Globo após tratamento contra câncer Priorizar nos meus resultados Google

Após um período de quatro meses afastado para cuidar da saúde, Luís Roberto voltou à cobertura esportiva da TV Globo na quinta-feira, 12, na partida entre Cruzeiro e Flamengo pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O retorno ficou marcado pela emoção do narrador, que descreveu o momento como uma espécie de reencontro com a própria vida.

“A sensação de voltar a trabalhar mistura vários sentimentos. E trabalhar na nossa atividade é uma paixão, um sacerdócio. E, especialmente no jornalismo esportivo, você aprende a ter uma paixão por isso tudo”, declarou Luís Roberto, lembrando da última vez que cobriu um jogo no Maracanã, em abril.

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“Voltar a viver tudo isso, ter o contato com as pessoas, sentir essa energia, é muito bom. O estádio de futebol tem uma energia única. Então, estar aqui é demais. É uma sensação de estar voltando à vida mesmo”, comemorou o narrador.

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Luís Roberto se afastou das telas após ser diagnosticado com neoplasia cervical, termo médico usado para tumores benignos e malignos localizados na região do pescoço. A descoberta foi feita durante exames de rotina e o tirou da cobertura da Copa do Mundo de 2026 pela TV Globo. Em julho, o narrador explicou que passou por 33 sessões de radioterapia e sete de quimioterapia.

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