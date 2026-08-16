A volta de Luís Roberto à Globo após tratamento contra câncer

Após um período de quatro meses afastado para cuidar da saúde, Luís Roberto voltou à cobertura esportiva da TV Globo na quinta-feira, 12, na partida entre Cruzeiro e Flamengo pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O retorno ficou marcado pela emoção do narrador, que descreveu o momento como uma espécie de reencontro com a própria vida.

“A sensação de voltar a trabalhar mistura vários sentimentos. E trabalhar na nossa atividade é uma paixão, um sacerdócio. E, especialmente no jornalismo esportivo, você aprende a ter uma paixão por isso tudo”, declarou Luís Roberto, lembrando da última vez que cobriu um jogo no Maracanã, em abril.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

“Voltar a viver tudo isso, ter o contato com as pessoas, sentir essa energia, é muito bom. O estádio de futebol tem uma energia única. Então, estar aqui é demais. É uma sensação de estar voltando à vida mesmo”, comemorou o narrador.

Continua após a publicidade

Luís Roberto se afastou das telas após ser diagnosticado com neoplasia cervical, termo médico usado para tumores benignos e malignos localizados na região do pescoço. A descoberta foi feita durante exames de rotina e o tirou da cobertura da Copa do Mundo de 2026 pela TV Globo. Em julho, o narrador explicou que passou por 33 sessões de radioterapia e sete de quimioterapia.