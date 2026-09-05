A volta de Drica Moraes à televisão em meio a novo filme nos cinemas

Drica Moraes voltou aos cinemas em Muito Prazer, comédia dirigida por Jorge Furtado que estreou no domingo, 27. No longa, protagonizado por Luisa Arraes, Daniel de Oliveira e Samantha Jones, a atriz interpreta Mariana – e reencontra o cineasta pela quarta vez na carreira. Entre televisão, cinema e teatro, Drica conta à coluna GENTE que a escolha dos trabalhos passa menos pelo tamanho do papel e mais pelas pessoas que encontra pelo caminho.

“Pessoas legais e talentosas, amigos antigos, jovens atores, jovens amigos, novos amigos. O Jorge é um diretor com quem trabalho há muitos anos. É a quarta vez que a gente se encontra em sets, então a gente virou grandes amigos”, afirma.

Antes de Muito Prazer, os dois trabalharam juntos em Decamerão — A Comédia do Sexo, de 2009, Doce de Mãe, exibida em 2014, e no filme Rasga Coração, lançado em 2018.

Drica tem apostado em participações menores, algo que, segundo ela, permite circular entre diferentes equipes e regiões do país. “O cinema é uma delícia porque você vai passeando por praias e pessoas e você vai trabalhar com gente do Nordeste, trabalha com gente do Sul, trabalha com gente do Rio, de São Paulo. Tenho feito muitas pequenas participações em muitos filmes e é muito prazeroso sim participar desse mosaico”.

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Na televisão, ela já tem outro projeto encaminhado. Drica estará ao lado de Débora Bloch, Edvana Carvalho e Giulia Gam em Resposta ao Tempo, nova série do Globoplay escrita por Lícia Manzo.

Em Muito Prazer, Drica também se deparou com uma realidade distante de sua própria experiência. A história se passa em um motel decadente e aborda sexo, tecnologia e as novas formas de relacionamento. “Fiquei pensando como tem gente se relacionando dessa maneira. Para mim é um espanto, sou de outra época, outro século, outro tudo. Nem sabia, descobri coisas, aprendi coisas no filme que não tinha ideia. As pessoas se relacionam por site, sou bem velhinha já para esse assunto”, brinca.

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