A visita de Leonardo DiCaprio a aldeia indígena no Brasil

Leonardo DiCaprio está passando alguns dias no Brasil ao lado da namorada, a modelo italiana Vittoria Ceretti, e de um grupo de amigos. Longe do eixo Rio-São Paulo, ele decidiu explorar outras regiões do país. O grupo passou pelo Mato Grosso e seguiu para o Pantanal, com direito a uma visita ao Cacique Raoni. Entre os integrantes da viagem está a atriz Laura Harrier, que também conheceu uma aldeia indígena e registrou algumas mulheres do local.

Essa não é a primeira vez do ator em terras brasileiras. Em 2004, ele esteve por aqui algumas vezes ao lado da então namorada, Gisele Bündchen, e chegou a conhecer a Amazônia.

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