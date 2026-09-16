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Cultura

A vingança de Ingrid Guimarães contra a Marvel, sete anos depois de ‘Vingadores: Ultimato’

Predominância do épico no circuito exibidor foi pedra no sapato da atriz em 2019, quando lançava 'De Pernas pro Ar 3'

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2026, 17h10
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Mônica Martelli e Ingrid Guimarães no filme 'Minha Melhor Amiga', da Paris Filmes (Paris Filmes/Divulgação)
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Sete anos depois de travar batalha contra o monopólio de Vingadores: Ultimato no circuito exibidor brasileiro, a atriz Ingrid Guimarães deu o troco no Universo Cinematográfico Marvel: com a comédia Minha Melhor Amiga, ela deu fim ao reinado de Homem-Aranha: Um Novo Dia sobre as bilheterias do país.

O filme protagonizado por ela ao lado de Mônica Martelli já ocupa a primeira posição do ranking levantado pela Rentrak há duas semanas. No final de semana entre 10 e 13 de setembro, a produção nacional levou 1,23 milhões de espectadores às salas de cinema e arrecadou 14,71 milhões de reais. Ao todo, a receita já passa dos 2 milhões.

Persistente, Homem-Aranha continua na segunda posição. O filme da Marvel esteve na liderança do ranking por cinco semanas consecutivas e é o maior sucesso de 2026 no Brasil e no mundo. Ao todo, o longa sobre a introdução de Peter Parker (Tom Holland) à vida adulta arrecadou 2,4 bilhões de dólares.

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Em entrevista concedida à coluna Gente durante o Rock in Rio, Ingrid celebrou a conquista e fez piada sobre a concorrência: “Deu um frio na barriga porque a gente está sempre competindo com os grandes, filmes de bilhões de dólares, homens que voam, que explodem”.

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Vale ressaltar que os números obtidos pela comédia estrelada por Mônica e Ingrid foram possíveis graças a outro feito inédito para o cinema nacional: Minha Melhor Amiga chegou aos cinemas com o maior circuito de estreia já registrado por uma produção brasileira: 1.531 salas em 773 cinemas. O número supera o alcançado pelo fenômeno Minha Mãe É Uma Peça 3  e chama atenção até quando comparado a grandes produções estrangeiras em cartaz.

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Confira a seguir o ranking com os dez filmes mais vistos nos cinemas no Brasil no fim de semana:

  1. Minha Melhor Amiga
  2. Homem-Aranha: Um Novo Dia
  3. Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor
  4. Código: Vingança
  5. A Odisseia
  6. A Maravilhosa Árvore Encantada
  7. Coyote vs. Acme
  8. Sobrenatural: Agora Entre Nós
  9. Patrulha Canina: Uma Aventura Dino
  10. Toy Story 5

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