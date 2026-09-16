A vingança de Ingrid Guimarães contra a Marvel, sete anos depois de ‘Vingadores: Ultimato’

Sete anos depois de travar batalha contra o monopólio de Vingadores: Ultimato no circuito exibidor brasileiro, a atriz Ingrid Guimarães deu o troco no Universo Cinematográfico Marvel: com a comédia Minha Melhor Amiga, ela deu fim ao reinado de Homem-Aranha: Um Novo Dia sobre as bilheterias do país.

O filme protagonizado por ela ao lado de Mônica Martelli já ocupa a primeira posição do ranking levantado pela Rentrak há duas semanas. No final de semana entre 10 e 13 de setembro, a produção nacional levou 1,23 milhões de espectadores às salas de cinema e arrecadou 14,71 milhões de reais. Ao todo, a receita já passa dos 2 milhões.

Persistente, Homem-Aranha continua na segunda posição. O filme da Marvel esteve na liderança do ranking por cinco semanas consecutivas e é o maior sucesso de 2026 no Brasil e no mundo. Ao todo, o longa sobre a introdução de Peter Parker (Tom Holland) à vida adulta arrecadou 2,4 bilhões de dólares.

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Em entrevista concedida à coluna Gente durante o Rock in Rio, Ingrid celebrou a conquista e fez piada sobre a concorrência: “Deu um frio na barriga porque a gente está sempre competindo com os grandes, filmes de bilhões de dólares, homens que voam, que explodem”.

Vale ressaltar que os números obtidos pela comédia estrelada por Mônica e Ingrid foram possíveis graças a outro feito inédito para o cinema nacional: Minha Melhor Amiga chegou aos cinemas com o maior circuito de estreia já registrado por uma produção brasileira: 1.531 salas em 773 cinemas. O número supera o alcançado pelo fenômeno Minha Mãe É Uma Peça 3 e chama atenção até quando comparado a grandes produções estrangeiras em cartaz.

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Confira a seguir o ranking com os dez filmes mais vistos nos cinemas no Brasil no fim de semana:

Minha Melhor Amiga Homem-Aranha: Um Novo Dia Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor Código: Vingança A Odisseia A Maravilhosa Árvore Encantada Coyote vs. Acme Sobrenatural: Agora Entre Nós Patrulha Canina: Uma Aventura Dino Toy Story 5

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