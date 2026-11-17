Hoje um dos principais nomes do humor de sua geração, e também se destacando no drama – está em cartaz no Rio com a peça Morra, amor, que retrata a crise existencial de uma escritora isolada em uma casa com o marido e o filho bebê – Mariana Santos é a convidada do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku). Na conversa, ela fala, entre outros assuntos, do começo da carreira, em sala de aula.

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“Comecei a trabalhar muito nova na escola que eu estudava, depois fui fazer magistério, e já fazia teatro amador. Queria ter um emprego logo, pagar minhas contas, ajudar a minha mãe. Eu tinha que trabalhar. Comecei como auxiliar de turma, auxiliando as professoras. Desde pequena brincava de ser professora e de atriz com minhas bonecas. Tinha duas vocações”.

Captação de imagens e edição: Leo Lemos / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).

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