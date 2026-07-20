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Cultura

A vida a dois de Virginia fora da Globo e Vini Jr após fiasco na Copa

Casal assumiu que reatou romance nos últimos dias

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 10h00 | Atualizado em 20 jul 2026, 15h08
Virginia e Vini Jr.
Virginia Fonseca (esq.) e Vini Jr (Reprodução/Instagram)
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A vida a dois de Virginia fora da Globo e Vini Jr após fiasco na Copa Priorizar nos meus resultados Google

Surpreendendo o total de zero pessoas, Virginia e Vini Jr reataram assim que a Copa acabou para o Brasil, numa eliminação precoce. O casal já está curtindo férias em Sardenha, na Itália. No domingo, 19, antes da Espanha se consagrar campeã do Mundial sobre a Argentina, a influenciadora compartilhou uma sequência de fotos da viagem e ganhou uma declaração de amor do namorado. Após escrever “te amo” na publicação, o jogador da Seleção compartilhou uma homenagem que ela e os amigos fizeram a ele.

Com o fim da Copa, Vini Jr. segue seu contrato com o Real Madrid até junho de 2027, mas a renovação está em um impasse devido a divergências salariais. Embora o clube planeje mantê-lo, o mercado especula possível venda caso um acordo não seja alcançado, com gigantes como o Manchester United monitorando a situação.

Virginia Fonseca: 6 polêmicas da influencer (em 2026)

Já Virginia, após passagem desastrosa pela Globo como repórter do Domingão com Huck, não fechará tão cedo qualquer novo projeto com a emissora. A ordem por lá é manter certa distância, visto que o telespectador não aprovou sua recente passagem. A moça deve continuar gerando conteúdo, portanto, onde surgiu, fez fama e acumulou riquezas: nas redes sociais.

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