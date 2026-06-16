A verdadeira identidade de Francesca em ‘Quem Ama Cuida’, segundo teoria viral

Dentre os núcleos de Quem Ama Cuida, as interações entre Otoniel (Tony Ramos) e a misteriosa Francesca (Nathalia Dill) fazem o público coçar a cabeça na tentativa de desvendar a real identidade da mulher. Seria ela feita de carne e osso, ou alguma espécie de aparição? No, X, antigo Twitter, uma teoria viralizou ao sugerir uma hipótese grandiosa: que ela é, na verdade, a personificação da morte — ou, ao menos, algum tipo de espírito obsessor.

Na novela de Walcyr Carrasco e Claudia Souto, Francesca deu as caras depois que Otoniel passou a trabalhar como floricultor em um cemitério. Ela é adepta de roupas escuras, nunca interage com qualquer outro personagem e carrega moedas de outros tempos. Em uma das conversas entre o par, ele manifestou o desejo de que, mesmo no além, Arthur Brandão (Antônio Fagundes) proteja Adriana (Letícia Colin). A mulher misteriosa foi categórica ao rebatê-lo: “Não, ele não pode. Ele acabou de chegar. Ele ainda está se acostumando com a ideia da morte”.

A teoria tem sido engrossada por múltiplos espectadores, alguns dos quais acreditam que Francesca está envolvida com o fim trágico de Arthur. A ideia substanciada pelo fato de que ela incentivou Otoniel a se opor ao casamento entre ele e a mocinha da novela, tendo lhe alertado que “dinheiro é uma ilusão” e que “a gente não leva nada dessa vida”.

A identidade da personagem segue um dos grandes mistérios do folhetim, assim como quem realmente matou Arthur Brandão. Os suspeitos são Diná (Rosi Campos), Osmar (Tony Tornado), Otoniel, Pedro (Chay Suede), Pilar (Isabel Teixeira), Silvana (Belize Pombal), Tiago (Gui Ferraz) e Ulisses (Alexandre Borges).

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