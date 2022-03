A venezuelana por trás do sucesso juvenil ‘Através da Minha Janela’

A venezuelana Ariana Godoy, 32 anos, começou a escrever à mão na adolescência, em cadernos onde misturava seres sobrenaturais, mistério e romance. Quando tinha a oportunidade de usar o notebook de alguém, aproveitava para digitar o máximo de conteúdo que podia. Aos 19 anos, pegando carona na era Crepúsculo, a jovem publicou sua primeira trama vampiresca na plataforma on-line Wattpad — site de autopublicação que permite o compartilhamento de livros e contos para usuários ao redor do mundo. Os vampiros de Ariana fizeram sucesso no site, puxando a popularidade de seus próximos livros. Dentre as mais de 20 histórias publicadas por ela está o romance juvenil Através da Minha Janela, que ostenta impressionantes 300 milhões de acessos na plataforma. Parte da trilogia Os Irmãos Hidalgo, o primeiro volume chegou em fevereiro às livrarias brasileiras, publicado pela Intrínseca, e já marca presença na lista dos mais vendidos da VEJA. Um filme adaptado de mesmo nome, produzido na Espanha, estreou na Netflix em fevereiro — e chegou rapidamente aos dez mais vistos da plataforma no Brasil.

No romance, a jovem Raquel (Clara Galle) tem uma paixão secreta por seu misterioso vizinho, Ares Hidalgo (Julio Peña). Quando descobre que o garoto está usando a senha de seu Wi-Fi sem permissão, Raquel o confronta, o que dá início a uma história de amor e obsessão entre os dois. “Nunca pensei que a trama se tornaria um livro em papel, muito menos um filme. É um resultado que superou minhas expectativas”, contou Ariana a VEJA. A autora participou de forma ativa da produção, ao lado do diretor Marçal Forés e do roteirista Eduardo Sola. “Nós éramos como os Três Mosqueteiros. Eles valorizaram muito minha contribuição, queríamos deixar a história perfeita”, diz. Para ela, a parte mais importante era encontrar a química entre os protagonistas, e todo o resto seguiu o fluxo.

Apesar de rápido, o sucesso da jovem vem de um caminho tortuoso. Foi só um tempo depois de iniciar a empreitada como escritora nas horas vagas que Ariana conseguiu comprar seu primeiro computador, com o retorno financeiro pela publicação de uma de suas histórias. Hoje, a venezuelana vive na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, com o marido e um cachorro. Ela ainda escreve para a internet no tempo livre, enquanto trabalha como professora para crianças do jardim de infância. “Não é segredo que a situação na Venezuela não é boa. Eu não tinha um plano de sair do país, mas quando vi no Facebook uma oportunidade de trabalho para ensinar no exterior, me candidatei. Eu não tinha nada a perder, mas, para ser honesta, não tinha nenhuma expectativa”, conta Ariana, que se mudou para os Estados Unidos com o marido seis anos atrás, deixando o resto da família na Venezuela. “Como professora formada em línguas, viajar e morar no exterior sempre foi um sonho distante na minha cabeça, que nunca pensei que poderia realizar, e aqui estamos.”



Continua após a publicidade

Para escrever Através da Minha Janela, Ariana trouxe bagagens autobiográficas. Parte de sua vivência enquanto imigrante foi emprestada para a personagem Raquel, que no livro é filha de uma mexicana nos Estados Unidos. No filme, a história se passa na Espanha. “Como imigrante, tenho muito a sensação de me sentir fora do lugar. Há cenas em que Ares está com seus amigos, um grupo de elite, e Raquel sente um pouco como se não combinasse ali, não se sente confortável”, compara Ariana.

Apesar da saudades de casa, Ariana não planeja voltar a morar na Venezuela. “Quando cheguei nos Estados Unidos, eu já era uma adulta formada. Não consigo imaginar passar pelo choque cultural sendo mais jovem, tive muitas dificuldades no começo”, conta ela sobre a adaptação. Filha única, a escritora não encontra a mãe há três anos. “Só tomei a decisão de me estabelecer aqui nos Estados Unidos há um ou dois anos. Mas, é claro, existe o desejo de estar em casa, perto da família, poder tomar um café com sua tia em uma tarde qualquer. Sinto falta disso, mas a vida pede sacrifícios”, completa.

Em sua jornada até se tornar uma autora publicada para além da internet, a comunidade virtual de escritores e leitores no Wattpad foi um suporte essencial. A plataforma já serviu como porta de entrada para o mercado editorial para outras autoras jovens — caso de Anna Todd, americana responsável pelo fenômeno After, história inspirada no cantor britânico Harry Styles que, mais tarde, virou uma série de filmes. Apesar do alcance e da popularidade, o site ainda é alvo de críticas por quem defende a tradicionalidade do mercado livreiro. “Já sofri julgamento por ser mulher e por escrever romance, e então adicionam o fato de publicar em uma plataforma on-line. Eu convivo com essas três barreiras o tempo todo, mas, do que posso falar pelo público espanhol, sinto que isso está mudando”, pensa Ariana. A perspectiva de que muitos jovens começaram a se interessar pela leitura por causa dessas autoras da internet pode ser responsável pela mudança. “No final do dia, somos todos escritores e, aos poucos, estamos apagando essa linha que separa os autores autopublicados on-line e os tradicionais”.