A última novela de Glória Menezes na TV Globo: dama da teledramaturgia

Glória Menezes morreu nesta terça-feira, 18, aos 91 anos, no Rio de Janeiro. A atriz estava longe da televisão desde 2016, quando deu vida à Stelinha, em Totalmente Demais, novela das 7 da TV Globo. Na trama, ela interpretou a mãe de Arthur, interpretado por Fábio Assunção. A personagem vivia em Paris, mas retorna ao Brasil à pedido do filho para dar aulas de etiquetas para Elisa (Marina Ruy Barbosa). Ao longo da novela, ela tenta acabar com o relacionamento entre os dois e fazer com que Arthur fique com Carolina, interpretada por Juliana Paes. No final, ela conseguiu dar um fim no namoro.

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Glória morreu em casa, em São Paulo. Ela foi casada com Tarcísio Meira por 59 anos, até a morte do ator em 2021. Juntos, tiveram um filho, Tarcísio Filho. Antes do casamento com Meira, esteve com Arnaldo Brito, o casal teve dois filhos: Maria Amélia e João Paulo.