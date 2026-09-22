A última mensagem de áudio gravada por Rick antes de helicóptero desaparecer

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O cantor Rick Sollo, da dupla Rick e Renner, enviou um áudio a um funcionário antes de seu helicóptero desaparecer na serra Catarinense. Na mensagem, ele pedia as coordenadas do local de pouso em Rancho Queimado (SC), onde tem uma casa de campo. A aeronave perdeu comunicação no trajeto para São Joaquim, em meio a chuvas fortes.

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O cantor sertanejo Rick Sollo, da dupla Rick e Renner, enviou um áudio para um funcionário antes do helicóptero em que estava viajando desaparecer enquanto sobrevoava a serra Catarinense. Na gravação, o artista pedia as coordenadas do condomínio onde pretendia pousar em Rancho Queimado (SC).

Na mensagem de voz, Rick explica que iria primeiro a São Joaquim para almoçar e depois seguiria para Rancho Queimado, onde tem uma casa de campo. O helicóptero em que o cantor estava, no entanto, perdeu a comunicação ainda no trajeto para São Joaquim.

Confira o conteúdo da mensagem:

“Se você puder ficar num lugar onde funciona seu celular, porque dentro do condomínio às vezes não funciona. Porque eu estou indo agora para São Joaquim, vou almoçar lá em São Joaquim e depois eu desço, a gente vai para Rancho Queimado. Provavelmente a gente vai deve estar chegando por aí umas 3 horas da tarde, por aí, alguma coisa assim. Aí eu vou precisar que você dê as coordenadas para nós aí de localização para pousar tudo certinho, ok?”.

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O que aconteceu com Rick Sollo, da dupla Rick e Renner

Um helicóptero com o cantor sertanejo Rick, da dupla com Renner, desapareceu enquanto sobrevoava a serra Catarinense nesta segunda-feira, 21 de setembro. De acordo com informações preliminares, a FAB (Força Aérea Brasileira) realiza buscas pela aeronave que viajava de Balneário Camboriú para a cidade de São Joaquim, em Santa Catarina, quando sumiu do radar, e teria enfrentado chuvas fortes e mau tempo. No helicóptero com o cantor Rick estavam o empresário Bruno Avelar (do projeto “O Poder do Network”), o videomaker Paulo Soares e a tripulação (piloto e copiloto).

A última publicação de Rick Sollo

Poucas horas antes de desaparecer, Rick Sollo havia publicado um vídeo nas redes sociais em que aparecia entrando em um avião de pequeno porte ao lado do empresário Bruno Avelar e de uma mulher loira. Rick marcou o perfil do empresário e de sua esposa, Geralda Carvalho, que não estava no local.

A gravação, publicada por volta das 9h, mostra o momento que Rick chega na pista particular de um aeroporto, cumprimenta Avelar e a uma mulher que o acompanha, a decolagem do avião, a aterrissagem e os dois homens saindo da aeronave, indicando que esta viagem ocorreu com tranquilidade.

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Quem é Rick Sollo

Rick Sollo é o nome artístico de Geraldo Antônio de Carvalho, cantor, compositor e produtor musical que ficou conhecido em todo o país como a primeira voz da dupla Rick e Renner. Nascido em Monte do Carmo, no Tocantins, em 5 de dezembro de 1966, ele começou cedo na música e construiu a carreira a partir das apresentações em bares e casas noturnas. A parceria com Renner, iniciada nos anos 1980, transformou os dois em uma das duplas de destaque do sertanejo dos anos 1990 e 2000.

A dupla começou a ganhar espaço em Brasília e, antes da projeção nacional, chegou a lançar trabalhos de forma independente. O impulso decisivo veio com o apoio de Zezé Di Camargo e Luciano, que ajudaram a aproximar os músicos do produtor Manoel Nenzinho Pinto. A partir daí, Rick e Renner ampliaram a presença no mercado fonográfico e passaram a acumular sucessos, entre eles Ela é Demais, lançada em 1998, e Nos Bares da Cidade.

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O auge comercial veio na década de 1990 e se estendeu pelos anos seguintes. Até 2007, Rick e Renner já haviam vendido milhões de discos e mantinham uma agenda intensa de apresentações pelo país. Além de cantar, Rick consolidou-se como compositor e produtor, participando de trabalhos de outros artistas do gênero e assinando músicas gravadas por nomes conhecidos da música sertaneja.

No fim de 2010, depois de quase 25 anos de parceria, Rick e Renner anunciaram que seguiriam caminhos diferentes. A separação levou Rick, que já era a primeira voz da dupla durante a maior parte da trajetória, a adotar oficialmente o nome artístico Rick Sollo e a investir em uma carreira solo. Em 2011, ele lançou o álbum Pronto pra Te Amar e passou a apresentar um repertório próprio, mantendo a ligação com o sertanejo.

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A história da dupla, porém, ainda teria novos capítulos. Rick e Renner voltaram a trabalhar juntos posteriormente, antes de uma nova separação, e retomaram a parceria novamente em 2018.