A troca de farpas entre Tuca Andrada e João Gomes por causa de figurino

A troca de farpas entre Tuca Andrada e João Gomes ganhou rapidamente um novo capítulo. Horas depois de o cantor reagir publicamente a uma crítica do ator sobre suas roupas de vaqueiro, Tuca se manifestou novamente para justificar o comentário e reafirmar sua opinião. “Eu nem ia te responder, mas você gravou vídeo, né? Eu fiz uma piada com você e me parece que você ficou ofendido porque eu disse que você se fantasiava de vaqueiro”, começou o ator.

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Na gravação, publicada nas redes sociais na quarta-feira, 11, Tuca fez questão de ressaltar suas próprias origens para afastar possíveis acusações de desconhecimento da cultura nordestina. “Antes de mais nada, quero dizer que sou pernambucano. Sou de Recife, meu pai é de Limoeiro, minha mãe de Vitória de Santo Antão. Conheço bastante Pernambuco, conheço a realidade pernambucana, conheço a realidade do nordestino. Não sou um ignorante falando disso”, afirmou.

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O ator também explicou o motivo de considerar as roupas usadas por João Gomes nos shows uma fantasia. Para ele, o fato de o cantor vestir peças tradicionais dos vaqueiros não significa que exerça a profissão. “Se você é um cantor e se veste como vaqueiro, você está fantasiado de vaqueiro. Você não é um vaqueiro. Não importa se seu avô, seu pai, seu tataravô, seu bisavô foram vaqueiros, você não é. Você é um cantor”, declarou.

Apesar da insistência na crítica, Tuca reconheceu a importância do trabalho do artista na divulgação das tradições nordestinas. “Acho ótimo, porque você leva a cultura nordestina para muitos lugares do Brasil e para o mundo. Tomara que você faça muito sucesso pela Europa, Estados Unidos, para onde quer que você vá. Não torço para o fracasso de ninguém, ao contrário”, acrescentou.

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Ao final, Tuca demonstrou solidariedade ao falar sobre a depressão enfrentada pelo músico. “Espero sinceramente que você se cuide dessa depressão. Depressão é uma doença horrível, terrível. Eu conheço pessoas de perto que sofrem depressão. É muito complicado isso. Eu jamais faria piada com isso”, disse.

A discussão começou quando Tuca publicou uma comparação entre o visual de João Gomes e os figurinos usados em festas alemãs em Santa Catarina. “Agora, toda vez que vejo o João Gomes fantasiado de vaqueiro sertanejo, eu lembro daqueles catarinenses fantasiados de alemães”. A declaração chegou ao cantor, que fez um desabafo defendendo suas raízes familiares e a cultura nordestina: “Você sabe quem é meu avô? Você sabe quem são meus tios, minha família? Você sabe como é meu nome, pelo menos? Meu nome é João Fernando, Fernando de um grande vaqueiro, que foi meu tio, lá em Serrita, no Pernambuco, onde eu nasci”, comentou.

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