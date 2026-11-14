A transformação física de Xande Valois, ex-ator mirim da TV Globo

Xande Valois se tornou conhecido por interpretar papéis mirins em novelas da TV Globo. Ao longo da década de 2010, o ator esteve em produções como Malhação, Êta Mundo Bom! e A Força do Querer, com sua imagem de criança ficando marcada no imaginário popular. Por isso, tem se tornado comum que o público expresse surpresa com o novo visual do artista, que já tem 22 anos.

Fazendo a transição para papéis mais maduros em sua carreira, Xande comumente surge em registros ostentando um físico musculoso e esguio, angariando elogios. “O tempo passa rápido demais! Outro dia assistindo à novela Êta Mundo Bom! e hoje esse rapaz lindo e talentoso”, afirma uma fã sobre seu novo visual. Uma segunda chega a ser mais direta: ‘Meu pai do céu, esse garoto está um homem tão bonito”.

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Longe das novelas, Xande tem se dedicado a outras áreas da dramaturgia, como o teatro. O ator esteve em cartaz com a peça Belos, do Babado e do Lar, uma comédia que brinca com a nostalgia dos anos 2000 e da comunidade LGBT da época, cuja temporada no Rio se estendeu até o final de novembro.

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“Um pouquinho dos momentos do Marcel em cena. Está sendo lindo dar vida a esse personagem e compartilhar essa experiência com vocês”, afirmou Xande, ao compartilhar um registro de sua atuação como Marcel na peça. Além disso, o jovem também esteve nos cinemas com o filme Um Pai em Apuros, comédia com Dani Calabresa e Rafael Infante.