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Cultura

A transformação de Rafael Cardoso após deixar clínica de reabilitação

Ator se internou em junho após uma recaída

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 13h50 | Atualizado em 11 set 2026, 13h51
Homem branco de cabelo castanho curto, com barba por fazer, vestindo camisa laranja, olhando para a esquerda com um leve sorriso. Tatuagem no pescoço visível. Fundo desfocado em tons claros.
Rafael Cardoso (Record/Reprodução)
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A transformação de Rafael Cardoso após deixar clínica de reabilitação Priorizar nos meus resultados Google

Rafael Cardoso chamou atenção nas redes sociais, nesta sexta-feira, 11, ao exibir o corpo musculoso após deixar uma clínica de reabilitação. O ator de 40 anos compartilhou uma imagem em que aparece sem camisa e destacou o resultado da rotina de treinos adotada pelo ex-galã da Globo nos últimos meses.. “Mais um dia. 100 dias em recuperação”, escreveu Rafael na publicação.

Duas fotos de um homem musculoso na academia. À esquerda, ele está sem camisa, olhando para baixo, com um celular cobrindo o abdômen. À direita, ele sorri para o espelho, fazendo um sinal de positivo, com a legenda passando treino de longe!!!
Rafael Cardoso mostra transformação física após deixar clínica de reabilitação (Instagram/Reprodução)

Em junho, Rafael se internou voluntariamente em uma clínica para tratar a dependência química e o alcoolismo, após sofrer uma recaída. Ao deixar o local, ele afirmou que, desta vez, havia entrado efetivamente em recuperação.

“Pela primeira vez na minha vida eu realmente entrei em recuperação. Antes eu só fiquei sóbrio, por um tempo. Hoje eu estou em recuperação”, declarou em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record.

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O ator vive em um sítio, em Cachoeiras de Macacu (RJ). Atualmente, ele está no ar na reprise de Além do Tempo, exibida pela Globo.

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TAGS:
Gente
Rafael Cardoso
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