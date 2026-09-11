A transformação de Rafael Cardoso após deixar clínica de reabilitação
Ator se internou em junho após uma recaída
Rafael Cardoso chamou atenção nas redes sociais, nesta sexta-feira, 11, ao exibir o corpo musculoso após deixar uma clínica de reabilitação. O ator de 40 anos compartilhou uma imagem em que aparece sem camisa e destacou o resultado da rotina de treinos adotada pelo ex-galã da Globo nos últimos meses.. “Mais um dia. 100 dias em recuperação”, escreveu Rafael na publicação.
Em junho, Rafael se internou voluntariamente em uma clínica para tratar a dependência química e o alcoolismo, após sofrer uma recaída. Ao deixar o local, ele afirmou que, desta vez, havia entrado efetivamente em recuperação.
“Pela primeira vez na minha vida eu realmente entrei em recuperação. Antes eu só fiquei sóbrio, por um tempo. Hoje eu estou em recuperação”, declarou em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record.
O ator vive em um sítio, em Cachoeiras de Macacu (RJ). Atualmente, ele está no ar na reprise de Além do Tempo, exibida pela Globo.
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