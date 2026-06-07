Ore Oduba, 40, ficou conhecido por vencer o programa Strictly Come Dancing, da BBC, em 2016. Uma década depois de levantar o troféu, ele passou por uma transformação drástica, após a morte de seu pai e o divórcio de sua mulher, com quem foi casado por nove anos. Em entrevista ao The Times, Ore falou abertamente sobre sua situação financeira.

“O Strictly Come Dancing me deu uma falsa sensação de estabilidade. A dificuldade nos últimos anos tem sido decidir entre a segurança de uma renda fixa e um trabalho teatral itinerante menos sufocante criativamente, que me afasta dos meus filhos. É um equilíbrio difícil”.

Além do transtorno do divórcio e do trabalho limitado na televisão, Ore foi forçado a enfrentar mais uma perda, da sua irmã mais nova, Lola. Isso o inspirou a finalmente encarar suas próprias batalhas após uma luta de 30 anos contra o vício – admitindo que gastou “milhares e milhares” de libras em pornografia desde os nove anos de idade.

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“Gastei milhares com pornografia. Me revolta saber que é isso que nossos filhos estão herdando, e que nós, como adultos, estamos renunciando à nossa responsabilidade de regulamentá-la.”

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Agora, ele tem se concentrado em trabalhar para ser o melhor pai possível para seus dois filhos. “Não percebia que a raiva, o medo e a trajetória que minha vida estava tomando eram exatamente os mesmos padrões que havia herdado e criado com meus próprios filhos.

Chegou a um ponto em que acreditava que estar com meus filhos, passar tempo com eles, estava me impedindo de fazer a única coisa que achava que deveria fazer por eles: prover o sustento. Inverter ou interromper completamente os padrões geracionais na parentalidade é, por vezes, impossível. O trabalho continua, mas hoje estou muito feliz por desfrutar do relacionamento com meus filhos, algo que nunca imaginei que poderia ter”, disse recentemente em um podcast.

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