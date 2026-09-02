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Cultura

A trajetória de Gracindo Jr., pioneiro que esteve na inauguração da Globo

Ator dedicou mais de 50 anos de sua vida à teledramaturgia e morreu nesta quarta-feira, 2, aos 83 anos

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 set 2026, 09h30 | Atualizado em 2 set 2026, 14h09
Ator Francisco Cuoco sorrindo amplamente, usando camisa cinza escura, gravata estampada e um casaco bege claro, com fundo desfocado
O ator Gracindo Jr. (Globo/Divulgação)
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A trajetória de Gracindo Jr., pioneiro que esteve na inauguração da Globo Priorizar nos meus resultados Google

O ator Epaminondas Xavier Gracindo, o Gracindo Jr., morreu aos 83 anos nesta quarta-feira, 2, dentro de sua casa no Rio de Janeiro. A notícia foi confirmada por seu filho, Pedro Gracindo.

O artista dedicou mais de cinco décadas ao audiovisual, tendo estado presente na inauguração da TV Globo em 1965, quando tinha 22 anos. Ele era filho do célebre ator e radialista Paulo Gracindo, e participou das três primeiras novelas da sete do canal: Rosinha do SobradoA Moreninha Padre Tião. Ao longo dos anos, deu as caras em mais de 60 produções televisivas, entre elas novelas e seriados. Mais recentemente, chegou a adentrar o streaming e, em 2019, participou da comédia Homens?, disponível no Amazon Prime Video.

Alguns dos maiores sucessos que participou foram Rainha da Sucata (1990), Deus nos Acuda (1992) e Celebridade (2003).

Gracindo Jr. estreou no cinema em 1974, na pornochanchada As Moças Daquela Hora, e também se consagrou como diretor-geral do programa Os Trapalhões na década seguintecargo que ocupou entre 1983 e 1984. Como ator, chegou a participar de dois títulos da trupe: Os Trapalhões na Serra Pelada (1982) e O Trapalhão na Arca de Noé (1983).

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Na vida pessoal, ele chegou a cursar psicologia, mas jamais exerceu a profissão. Foi casado com Débora Duarte entre 1972 e 1976, com quem teve a filha Daniela Duarte. No mesmo ano do divórcio, se casou novamente com Daisy Poli, com quem manteve matrimônio até a morte. Com ela, teve mais três filhos: Pedro, Gabriel e Yan Gracindo.

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