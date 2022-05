A tragédia familiar no centro do próximo livro da autora de ‘Bridgerton’

Série de língua inglesa mais vista da Netflix, Bridgerton já era um fenômeno arrasa quarteirões na literatura. O nome por trás desse sucesso é a autora americana Julia Quinn, que acumula mais de 10 milhões de livros vendidos em todo o mundo, e está prestes a lançar a história em quadrinhos A Srta. Butterworth e o Barão Louco, que chega ao Brasil no dia 14 de junho pela editora Arqueiro. Obra fictícia que faz uma ponta em vários de seus livros, a história tem um bastidor triste: é a lembrança de uma tragédia familiar vivida pela autora em 2021, quando perdeu o pai e a irmã em um acidente de carro.

“À medida que eu melhorava pouco a pouco e vivia o luto, foi se tornando claro para mim que a melhor maneira de honrar minha irmã era fazer com que A Srta. Butterworth e o Barão Louco fosse publicado com todo o entusiasmo e a festa que merecia. Violet trabalhou incansavelmente neste projeto. Eu sei que a capa dá a entender que eu escrevi e ela ilustrou, mas ela também fez boa parte do texto e praticamente o enredo inteiro. Srta. Butterworth foi ideia minha, mas ela a tornou realidade. O fato de Violet não ter visto este livro lançado ao mundo de leitores é a piada mais cruel possível”, diz Julia em um trecho final do livro.

Violet Charles, a irmã de Quinn que assina as ilustrações, estava em um carro com o pai quando o veículo foi atingido por um motorista embriagado em Utah. “Perdi meu pai e minha irmã porque uma empresa não amarrou direito sua carga que caiu na estrada quando um motorista não se importou em dirigir com o nível alcoólico no sangue três vezes acima do limite”, escreveu no Facebook. Na ocasião, Julia revelou que havia acabado de finalizar uma história em quadrinhos com a irmã, e que a obra, que chega ao público no próximo mês, era uma homenagem ao pai. “Ainda será dedicado a ele. Não será mais uma surpresa, mas gosto de pensar que ele suspeitava que faríamos isso”, escreveu a autora.

Espécie de “easter egg” das obras de Julia Quinn, a história da Srta. Butterworth surgiu pela primeira vez em Um Beijo Inesquecível, o sétimo volume da série Os Bridgerton e, desde então, aparece sendo lido pelos personagens de suas obras. Descrito como uma “romance gótico” divertido, meio sem pé nem cabeça, o livro narra a vida de Priscilla Butterworth, uma mulher nascida em uma família devastada pela varíola que precisa usar a inteligência para sobreviver a uma série de testes estranhos. No meio do caminho, acaba se encontrando com um barão louco com quem vive um amor peculiar.

Confira imagens adiantadas a VEJA: