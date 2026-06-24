A torcida para o Brasil de Camila Cabello na Copa do Mundo
Cantora está no estádio em Miami para apoiar a seleção
Camila Cabello entrou no clima brasileiro na Copa do Mundo. A cantora cubana está no estádio em Miami, nesta quarta-feira, 24, para torcer pela seleção brasileira e publicou um vídeo nas redes sociais declarando apoio ao Brasil. A torcida chama atenção justamente pela ligação de Camila com a cultura latina. Nascida em Cojímar, em Cuba, a artista costuma reforçar suas origens em músicas, entrevistas e aparições públicas.
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