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Cultura

A terceira geração dos herdeiros de Gilberto Gil que leva adiante seu legado

Família está na quarta geração de talentos na música

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 nov 2026, 16h00
A família de Gilberto Gil
A família de Gilberto Gil // (//Divulgação)
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A música de Gilberto Gil atravessa gerações da família e começa a ganhar novos representantes nos palcos. Aos 10 anos, Sol de Maria, bisneta do cantor, chamou atenção ao dividir o palco com o pai, Fran Gil, durante o festival Rock the Mountain, em Itaipava (RJ). Os dois emocionaram o público ao cantar Sinais de Fogo, sucesso da avó da menina, Preta Gil (1974-2025).

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A participação marcou um momento simbólico para a família. Sol representa a quarta geração dos Gil ligada à música. Filha de Francisco, ela já demonstra interesse pelo universo artístico e começa a experimentar a experiência de se apresentar diante do público. A relação da menina com a música, aliás, começou cedo. Quando ela ainda era bebê, Gilberto Gil compôs uma canção especialmente para a bisneta, em uma homenagem compartilhada por Preta nas redes sociais. Agora, anos depois, Sol começa a trilhar seus próprios passos no palco, cantando uma música que também faz parte da história da avó.

Preta, filha de Gilberto e segunda geração de talentos da família baiana, também construiu uma trajetória própria na música brasileira, com uma presença marcante nos palcos e no Carnaval. Sua contribuição para a história artística da família também se perpetua por meio do filho e da neta.

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Francisco é um dos representantes da terceira geração, que vem mantendo a tradição musical do clã. Ao lado dos primos José Gil e João Gil, ele integra os Gilsons, grupo que conquistou espaço na nova MPB com músicas autorais e releituras, como Várias Queixas (2020). O trio combina influências da obra do avô com uma sonoridade própria e já realizou apresentações no Brasil e no exterior.

Outro nome fundamental nessa continuidade é Bem Gil, filho de Gilberto com Flora Gil. Guitarrista, produtor e arranjador, ele acompanha o pai em shows há anos e participou da produção de discos como Gilbertos Samba (2014) e OK OK OK (2018). Sua atuação vai além dos palcos: Bem também é um dos responsáveis por construir a sonoridade de diferentes projetos musicais do artista.

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A nova geração ainda conta com Flor Gil, filha de Bela Gil, e Bento Gil, filho de Bem, que também vêm se aproximando dos palcos. Os dois já participaram de apresentações musicais e eventos ao lado de familiares, como aconteceu no Rock in Rio 2026. Flor também tem acompanhado o avô nos palcos, como voz de apoio.

A continuidade desse legado ganha ainda mais simbolismo no ano em que Gilberto Gil encerrou a turnê Tempo Rei, anunciada como sua despedida dos grandes palcos, aos 84 anos. Enquanto o patriarca se despede de longas temporadas nos palcos, seus herdeiros assumem o compromisso de seguir levando a música da família pelo mundo.

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