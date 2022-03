A tensão nos bastidores do Oscar após o tapa de Will Smith

O tapa que Will Smith deu no humorista Chris Rock durante a cerimônia do Oscar, no domingo, 27, causou confusão e correria nos bastidores do Dolby Theatre, onde o evento aconteceu. Segundo uma reportagem da Hollywood Reporter, a piada que Rock fez sobre a mulher Smith, Jada Pinkett Smith, não estava no roteiro da transmissão – e isso enfureceu o ator.

Ainda de acordo com a reportagem, havia diversas pessoas na Sala Verde, nos bastidores do teatro, acompanhando a transmissão e se preparando para entrar ao vivo quando o tapa ocorreu. Serena Williams e Venus Williams, retratadas no filme King Richard: Criando Campeãs, que deu o Oscar a Will Smith de melhor ator, estavam lá, bem como Jake Gyllenhall, Zoe Kravitz, Kevin Costner, Anthony Hopkins e o trio que entregaria a estatueta a Smith: Samuel L. Jackson, Uma Thurman e John Travolta.

Quando o tapa ocorreu, tudo ficou muito quieto nos bastidores. “Todo mundo ficou, tipo: ‘Que p*** está acontecendo? Isso acabou de acontecer? Oh, meu Deus!’. As pessoas estavam ofegantes”, descreveu uma fonte ao Hollywood Reporter. O empresário de Chris Rock, Jason Weinberg, ficou atordoado e foi chamado a falar com a polícia de Los Angeles, mas Rock se recusou a apresentar queixa.

Quando finalmente os comerciais vieram, a ex-CEO da Academia, Dawn Hudson e o presidente David Rubin, acompanhado pelo porta-voz da instituição, correram para os bastidores para tentar entender o que estava acontecendo. Hudson e Rubin não voltaram mais para seus lugares na plateia. Diante do incidente inesperado, há quem diga que a Academia chegou a pensar em suspender a premiação.

Verdade ou não, o fato é que a festa continuou sob clima tenso. A assessora de Will Smith, Meredith O’Sullivan Wasson, foi até o assento do ator e ficou conversando com ele enquanto segurava a mão de Jada. No segundo comercial, Smith foi para um canto do teatro com Denzel Washington e Tyler Perry, que pareciam estar aconselhando-o. Logo depois, Bradley Cooper abordou Smith e o abraçou. Outras celebridades tentaram se aproximar de Will Smith, como Tiffany Haddish, mas desistiram ao perceber que o momento não era oportuno.