A tatuagem mais pedida pelo público do Rock in Rio: até 500 reais

O Rock in Rio não fica apenas na memória dos fãs. Para alguns, a lembrança da Cidade do Rock também ganha forma na pele. Rodrigo Dias, dono do Venice Ink, estúdio de tatuagem e piercing de São Paulo que participa dos principais festivais, conta que alguns desenhos se repetem entre os pedidos.

“Sai muito o nome do Rock in Rio, a guitarra, que é a logo do festival. Também criamos desenhos para cada artista”, afirma. Ao todo, o estúdio reúne cerca de 70 tatuadores e levou 20 profissionais para trabalhar durante o Rock in Rio. Os preços variam de 200 a 500 reais A ideia é transformar a passagem pelo festival em uma lembrança permanente e personalizada.

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