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Cultura

A tática nada convencional de Giulia Be para fazer cenas bêbada em novo filme

‘As Dez Vantagens de Morrer Antes De Você’ estreou nos cinemas nesta quinta-feira, 29

Por Tatiana Moura 31 out 2026, 12h00
Duas mulheres jovens, uma loira e outra com cabelo cacheado escuro, sentadas na porta aberta de um avião, ambas com macacões de paraquedismo e cintos de segurança, gritando e rindo de emoção antes de um salto
Giulia Be e Any Gabrielly  (Amanda Aguiar/Divulgação)
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Após o sucesso de Depois do Universo, Giulia Be retorna aos cinemas para As Dez Vantagens de Morrer Antes de Você, que estreou quinta-feira, 29. De novo, a atriz está envolvida em um filme que liga a música e o luto, mas, dessa vez, quem morre é sua personagem – e isso não é um spoiler. Marina, interpretada por Any Gabrielly, precisa lidar com a morte trágica da melhor amiga, Julia (Giulia Be), e usa a música como apoio.

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Durante a preparação para o filme, o elenco, que conta com Sheron Menezzes, Daniel Rangel, Regina Alves e outros atores, conversou sobre a temática e construção de cenas. “Já preparou muito a gente para tudo que a gente ia viver no filme. Foi todo mundo muito vulnerável, sincero. E poder ter uma troca tão forte, com outros atores que você admira pra caramba. A Sharon Menezes, minha diva há muitos anos. Foi realmente ver um outro lado dela e trazer isso, preparou a gente para viver isso de uma maneira muito bonita”, explica Giulia.

Ambas as atrizes são cantoras e fazem atos musicais durante o longa. Entre as gravações, Giulia escreveu Te olhando daqui, onde o eu-lírico, que morreu, parece conversar com alguém que ainda está vivo. Apesar das duas terem conexão com a música, não chegaram a produzir nada juntas. “Era meu sonho. A gente já brincou de fazer música, mas nada oficial. Tem duas que fizemos, mas vão ficar secretas e continuar secretas”, disse Any.

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Em uma das cenas, Giulia aparece bêbada em uma festa. Para conseguir representar exatamente a sensação, precisou usar uma técnica nada convencional. “Fátima (Toledo, preparadora de elenco) me contou uma história que ela faz muito com o Wagner Moura, quando ele precisa fazer alguma cena bêbado. Ela faz ele girar, com a mão pra cima, até ficar tonto. E tentei. Fiquei girando até falarem: ‘ação!’. Quero ver se realmente funcionou”.

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