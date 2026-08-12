A surpreendente revelação de Harrison Ford sobre sua vida sexual

O ator Harrison Ford surpreendeu os fãs ao fazer uma inusitada revelação sobre sua vida sexual. Durante uma participação no talk show de Jimmy Kimmel, a estrela de Star Wars foi questionada sobre ter “feito amor” ao som da trilha sonora de algum de seus filmes. Após uma pausa dramática, Ford respondeu: “Claro que sim”.

A declaração arrancou risadas da plateia e do apresentador, com direito a um complemento de Ford, que brincou: “É uma pergunta boba”. Aos 83 anos de idade, o ator é conhecido por ter estrelado diversos clássicos dos anos 80, incluindo Blade Runner e Star Wars.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)