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Cultura

A surpreendente revelação de Harrison Ford sobre sua vida sexual

Estrela dos anos 80 arrancou risadas da plateia com declaração

Por Flávio Monteiro 12 ago 2026, 18h40 | Atualizado em 13 ago 2026, 10h06
estreia de 'Indiana Jones e a Relíquia do Destino' no Festival de Cannes -
Harrison Ford e a esposa, Calista Flockhart, na estreia de 'Indiana Jones e a Relíquia do Destino' no Festival de Cannes (Dominique Charriau/WireImage/Getty Images)
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O ator Harrison Ford surpreendeu os fãs ao fazer uma inusitada revelação sobre sua vida sexual. Durante uma participação no talk show de Jimmy Kimmel, a estrela de Star Wars foi questionada sobre ter “feito amor” ao som da trilha sonora de algum de seus filmes. Após uma pausa dramática, Ford respondeu: “Claro que sim”.

A declaração arrancou risadas da plateia e do apresentador, com direito a um complemento de Ford, que brincou: “É uma pergunta boba”. Aos 83 anos de idade, o ator é conhecido por ter estrelado diversos clássicos dos anos 80, incluindo Blade Runner e Star Wars.

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