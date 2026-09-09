A solução caseira da TV Globo após saída turbulenta de Fernando Castro

A coluna GENTE soube com exclusividade que acaba de ser anunciada por Ricardo Villela, diretor-geral de jornalismo da Globo, nesta quarta-feira, 9, mais uma mudança significativa na redação da TV Globo em São Paulo. Ana Escalada, diretora de jornalismo da sucursal, convidou Fernando Rinco para a chefia de redação, até então editor-chefe do Jornal Hoje.

Rinco é paulistano e formado pela PUC-SP. Depois de uma passagem pela edição dos jornais locais de São Paulo, fez gestão de televisão na Espanha. Em 2010 assumiu o cargo de editor de Internacional do Jornal da Globo. Em 2019, foi promovido a editor-chefe adjunto do JG, função que exerceu até 2023, quando assumiu o mesmo cargo no Jornal Hoje. Também é roteirista da série documental Boate Kiss – A Tragédia de Santa Maria, do Globoplay.

Heitor Lannes, que agora assume o comando do Jornal Hoje, esteve ao lado de Rinco em importantes coberturas. Formado em Jornalismo pela PUC-Rio, Heitor entrou na Globo como estagiário, em 2010. Começou como produtor dos jornais locais e de rede no Rio. Também foi editor-executivo do Bom Dia Rio. Em 2018, transferiu-se para a GloboNews, onde foi editor-chefe adjunto do Jornal das Dez. Comandou o Edição das 16h e o GloboNews Mais, jornal que ajudou a criar.

Rinco assume o lugar deixado por Fernando Castro, após saída turbulenta, gerada a partir de conflitos com a editora Evane Bertoldi que, remanejada, agora tem a missão de elevar a audiência da GloboNews, em queda nos últimos tempos. Fernando tem se dedicado a cuidar de seu pai, que já foi embaixador em Londres, hoje doente.

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